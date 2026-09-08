Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб раскрыл потери России на 8 сентября

Кремль не хочет прекращать войну. Цена агрессии для врага продолжает расти с каждым днем.

Так, российская армия ежедневно теряет в войне против Украины от 1200 до 1400 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. В отдельные дни этот показатель достигает 1500 человек.

Сколько российских военных погибло за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 8 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 499 390 (+1 410) человек;

танков – 12 332 (+0);

боевых бронированных машин – 25 285 (+1);

артиллерийских систем – 49 341 (+30);

РСЗО – 2 104 (+1);

средства ПВО – 1612 (+3);

самолетов – 441 (+0);

вертолетов – 355 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2521 (+5);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 309 (+1 592);

крылатые ракеты – 5070 (+0);

корабли/катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 145 478 (+452);

специальная техника – 4647 (+0).

Потери России в войне на 8 сентября 2026 года / Фото Генштаба

По данным украинской разведки, России уже недостаточно просто восполнять потери. Она пытается увеличить численность своей группировки на фронте. Одним из способов компенсировать нехватку военных стало привлечение иностранцев.

Сейчас в войне против Украины участвуют граждане более 40 стран. Среди них есть люди из Центральной Азии, Африки и Латинской Америки. Россия формирует из иностранцев штурмовые подразделения и отправляет их на самые опасные участки фронта. Часть иностранцев попадает в российскую армию обманным путем.

В то же время, как отмечают в разведке, привлечение иностранцев не решает проблему нехватки личного состава в России.

Напомним, что Россия также может готовить новую волну мобилизации.

Это необходимо Кремлю для продолжения войны и выполнения дальнейших военных задач, в частности попытки полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Активные мобилизационные мероприятия могут начаться после выборов в Государственную думу России.