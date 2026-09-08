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8 сентября, 06:29
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Обновлено - 06:45, 8 сентября

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб раскрыл потери России на 8 сентября

Анастасия Колесникова

Кремль не хочет прекращать войну. Цена агрессии для врага продолжает расти с каждым днем.

Так, российская армия ежедневно теряет в войне против Украины от 1200 до 1400 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. В отдельные дни этот показатель достигает 1500 человек.

Сколько российских военных погибло за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 8 сентября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 499 390 (+1 410) человек;
  • танков – 12 332 (+0);
  • боевых бронированных машин – 25 285 (+1);
  • артиллерийских систем – 49 341 (+30);
  • РСЗО – 2 104 (+1);
  • средства ПВО – 1612 (+3);
  • самолетов – 441 (+0);
  • вертолетов – 355 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 2521 (+5);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 309 (+1 592);
  • крылатые ракеты – 5070 (+0);
  • корабли/катера – 35 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 145 478 (+452);
  • специальная техника – 4647 (+0).

Потери России в войне на 8 сентября 2026 года / Фото Генштаба

По данным украинской разведки, России уже недостаточно просто восполнять потери. Она пытается увеличить численность своей группировки на фронте. Одним из способов компенсировать нехватку военных стало привлечение иностранцев.

Сейчас в войне против Украины участвуют граждане более 40 стран. Среди них есть люди из Центральной Азии, Африки и Латинской Америки. Россия формирует из иностранцев штурмовые подразделения и отправляет их на самые опасные участки фронта. Часть иностранцев попадает в российскую армию обманным путем.

В то же время, как отмечают в разведке, привлечение иностранцев не решает проблему нехватки личного состава в России.

Напомним, что Россия также может готовить новую волну мобилизации.

Это необходимо Кремлю для продолжения войны и выполнения дальнейших военных задач, в частности попытки полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Активные мобилизационные мероприятия могут начаться после выборов в Государственную думу России.