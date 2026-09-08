Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб раскрыл потери России на 8 сентября
Кремль не хочет прекращать войну. Цена агрессии для врага продолжает расти с каждым днем.
Так, российская армия ежедневно теряет в войне против Украины от 1200 до 1400 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. В отдельные дни этот показатель достигает 1500 человек.
Сколько российских военных погибло за сутки?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 8 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 499 390 (+1 410) человек;
- танков – 12 332 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 285 (+1);
- артиллерийских систем – 49 341 (+30);
- РСЗО – 2 104 (+1);
- средства ПВО – 1612 (+3);
- самолетов – 441 (+0);
- вертолетов – 355 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2521 (+5);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 309 (+1 592);
- крылатые ракеты – 5070 (+0);
- корабли/катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 145 478 (+452);
- специальная техника – 4647 (+0).
Потери России в войне на 8 сентября 2026 года / Фото Генштаба
По данным украинской разведки, России уже недостаточно просто восполнять потери. Она пытается увеличить численность своей группировки на фронте. Одним из способов компенсировать нехватку военных стало привлечение иностранцев.
Сейчас в войне против Украины участвуют граждане более 40 стран. Среди них есть люди из Центральной Азии, Африки и Латинской Америки. Россия формирует из иностранцев штурмовые подразделения и отправляет их на самые опасные участки фронта. Часть иностранцев попадает в российскую армию обманным путем.
В то же время, как отмечают в разведке, привлечение иностранцев не решает проблему нехватки личного состава в России.
Напомним, что Россия также может готовить новую волну мобилизации.
Это необходимо Кремлю для продолжения войны и выполнения дальнейших военных задач, в частности попытки полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.
Активные мобилизационные мероприятия могут начаться после выборов в Государственную думу России.