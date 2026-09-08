Так, російська армія щодня втрачає на війні проти України від 1200 до 1400 військових убитими та важкопораненими. В окремі дні цей показник сягає 1500 осіб.

Скільки російських військових загинуло за добу?

За даними Генштаба, з початку повномасштабного вторгнення станом на 8 вересня 2026 рік Росія втратила:

Втрати Росії у війні на 8 вересня 2026 рік / Фото Генштаб

За даними української розвідки, Росії вже недостатньо просто поповнювати втрати. Вона намагається збільшувати чисельність свого угруповання на фронті. Одним зі способів компенсувати нестачу військових стало залучення іноземців.

Зараз у війні проти України беруть участь громадяни понад 40 країн. Серед них є люди з Центральної Азії, Африки та Латинської Америки. Росія формує з іноземців штурмові підрозділи та відправляє їх на найнебезпечніші ділянки фронту. Частина іноземців потрапляє до російської армії через обман.

Водночас, зазначають у розвідці, залучення іноземців не вирішує проблему нестачі особового складу в Росії.

Нагадаємо, що Росія також може готувати нову хвилю мобілізації.

Це необхідно Кремлю для продовження війни та виконання подальших військових завдань, зокрема спроби повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

Активні мобілізаційні заходи можуть розпочатися після виборів до Державної думи Росії.