Владимир Зеленский заявил, что на восточной границе и в оккупированном Крыму Россия разместила около 80 тысяч военных. Однако, по словам президента Украины, это еще не все. К ним еще стоит добавить 30 тысяч пророссийских боевиков и официальных военных России на Донбассе.

Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию La Repubblica. На вопрос, боится ли он вторжения российских войск на востоке Украины, Зеленский ответил, что никакого страха сейчас быть не может.

Важно Зеленский предположил, что мобилизация Россией войск является проверкой Байдена

В то же время украинский президент подчеркнул, что Украина готова к любым вариантам развития событий. И напомнил, что война России против Украины продолжается с 2014 года.

Любая попытка расширить агрессию против Украины будет означать удар по безопасности всей Европы. Это почувствует каждая страна континента. Война против нас продолжается с 2014 года. И это – жестокая война с применением беспилотников, артиллерии, бронетехники, мин,

– отметил Зеленский.

Он заявил, что Россия разместила на границе с Украиной почти 80 тысяч военных. По мнению Зеленского, точно не в интересах Европы, чтобы такой военный потенциал могли использовать по прямому назначению, как этого будет желать Москва.

Украинский лидер добавил, что с начала своей работы на посту президента власть делала все, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения.

Актуально Мы готовы к наступлению России, – Зеленский

Ранее в интервью изданию Le Figaro Владимир Зеленский выразил надежду, что глава Кремля Владимир Путин не пойдет на еще большую эскалацию конфликта на Донбассе. В то же время, даже если это произойдет, Украина не отдаст ни одного сантиметра нашей земли.

Обратите внимание! Украинская разведка зафиксировала, что Россия наращивает свое присутствие сразу в трех областях, граничащих с Украиной. Кроме того, страна-агрессор стягивает оружие в оккупированный Крым. Все это сопровождается нарушением договоренностей и увеличением обстрелов оккупантов на Донбассе.