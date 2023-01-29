Полковник ВСУ сказал, какое минимальное количество истребителей F-16 нужно Украине для наступления

Украине необходимы самолеты F-16 для успешного наступления. Минимальное желаемое количество – это хотя бы 2 авиабригады.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Однако уже Шольц выступает против предоставления Украине истребителей и объясняет, что это во избежание войны между НАТО и Россией.

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F-16 – это летучая платформа 4 в 1

Свитан отметил, что F-16 – это летучая платформа, многоцелевой истребитель, так называемый 4 в 1. То есть это платформа, которая может выполнять задачи:

наземной поддержки войск, то есть как бомбардировщик;

штурмовика по земле;

перехватчика ракет;

истребителя в воздушных боях против истребителей врага и воздушных целей самолетов врага.

Поэтому передача такого рода платформ нам решит очень много задач и в наступлении, и в прикрытии нашего неба. Пусть самому по себе самолету 4 десятка лет, но у него было определенное количество модернизаций. В настоящее время последние модернизированные самолеты могут нести весь спектр вооружений, имеющихся у стран НАТО.

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что самолет адаптирован ко всем имеющимся элементам поражения. Основные из них, если ПВО, это ракеты типа AMRAAM, использующиеся NASAMS. Также IRIS-T он может нести, увеличивая его боевой радиус до тысячи километров плюс пакет бомб, авиабомб, ракет, крылатых ракет.

Свитан сказал, какое минимальное количество истребителей F-16 нужно Украине для наступления: смотрите видео

Необходимое для Украины количество

По словам лётчика-инструктора, минимальное оптимальное количество истребителей такого типа – это авиабригада. Это 2 эскадрильи по 12 самолетов. Приблизительно 24 самолета – это оптимальный минимум для этого самолета, его эксплуатации, его инженерно-технического сопровождения.

"Есть смысл ставить определенные технико-эксплуатационные части на аэродромах. Как минимум нужно будет 2 аэродрома – основной и запасной. Эти 2 аэродрома должны быть прикрыты системами типа Patriot. Одной батареи достаточно, чтобы прикрыть эту авиабазу с 2 аэродромов, если они рядом расположены" , – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Как отметил, от 24 самолетов и более наши Воздушные силы ВСУ смогут эксплуатировать. Конечно, это то минимальное количество самолетов, которое нам нужно для выполнения наступательных действий. Одна авиабригада прикроет один корпус при выполнении наступательных действий.

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