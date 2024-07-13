Сколько "Шахедов" ночью запустили россияне и сколько удалось сбить
Источник:Повітряні Сили
В ночь на субботу, 13 июля, украинские военные сбили 4 "Шахеды". Цели были уничтожены в воздушном пространстве Донецкой и Харьковской областей.
Об этом на утро отчитался командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
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Сколько дронов запустил враг
В ночь на 13 июля противник атаковал 5-ю ударными БпЛА типа "Шахед-131/136" из Приморско-Ахтарска – Россия.
4 вражеских БпЛА сбили подразделения мобильных огневых групп в Донецкой и Харьковской областях.
5-ый беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.
Результат работы ПВО 13 июля / Инфографика Воздушных Сил
Заметим, что ночью 13 июля в некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за пусков "Шахедов". Взрывы, в частности, слышали в Харькове.