Стали опаснее: в ГУР рассказали, сколько "Шахедов" Россия производит в день

В России по состоянию на май 2025 года ежесуточно изготавливают до 170 "Шахедов" и их имитаторов. Вражеские беспилотники также стали значительно мощнее.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины в комментарии "Оборонцы".

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Сколько Россия может изготавливать "Шахедов" в сутки

В ГУР сообщили, что по состоянию на май 2025 года Россия ежедневно выпускает около 170 дронов типа "Шахед" и имитаторов. До конца года враг планирует нарастить темпы производства до 190 единиц в сутки.

Россияне активно совершенствуют технологии БпЛА. В ГУР отмечают, что комплектация "Шахедов" за последние три года значительно изменилась. Только за прошлый год в конструкцию дрона внесли несколько важных изменений.

В частности, модернизированы боевые части. Теперь, кроме стандартных фугасных и осколочно-фугасных зарядов, "Шахеды" могут оснащать комбинированными кумулятивно-осколочно-фугасными, а также кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательными. Это позволяет выбирать тип заряда под конкретные цели для большего урона.

Кроме того, вес взрывчатки в дронах вырос с 50 до 90 килограммов. Также некоторые беспилотники теперь оснащают терминалами Starlink, что позволяет управлять БпЛА в режиме реального времени.