Утром 2 декабря в Генштабе сообщили, сколько "Шахедов" удалось уничтожить. Ранее говорилось, что в ночь на 1 декабря россияне запустили 25 дронов-камикадзе и 2 ракеты.

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Сколько российского оружия приземлила ПВО

За прошедшие сутки Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 23 БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59 и 18 ударных БПЛА,

– говорится в сообщении.

Били традиционно с крымского мыса Чауда и из Приморско-Ахтарска, ракеты запускали из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Что с ракетами у россиян