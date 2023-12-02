Зранку 2 грудня в Генштабі повідомили, скільки "Шахедів" удалося знищити. Раніше ішлося про те, що в ніч на 1 грудня росіяни запустили 25 дронів-камікадзе та 2 ракети.
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Скільки російської зброї приземлила ППО
Минулої доби Росія вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59 та 18 ударних БпЛА,
– ідеться в повідомленні.
Били традиційно з кримського мису Чауда та з Приморсько-Ахтарська, ракети запускали з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Що з ракетами в росіян
- Юрій Ігнат прокоментував, чому окупанти досі не б'ють ракетами по Україні, віддаючи перевагу "Шахедам". На думку речника, поки що їхні запаси недостатні – торік було вдвічі більше. "Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту", – сказав він.
- Ворог зосередився на дронових атаках. Росіяни вдосконалюють "Шахеди" – про це свідчить знайдена сім-карта в залишках безпілотника. Поки що не зрозуміло, для чого саме використовують сімки в БпЛА, можливо, це якось виявляє ППО і дозволяє маневрувати.