Зранку 2 грудня в Генштабі повідомили, скільки "Шахедів" удалося знищити. Раніше ішлося про те, що в ніч на 1 грудня росіяни запустили 25 дронів-камікадзе та 2 ракети.

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Скільки російської зброї приземлила ППО

Минулої доби Росія вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59 та 18 ударних БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

Били традиційно з кримського мису Чауда та з Приморсько-Ахтарська, ракети запускали з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Що з ракетами в росіян