Зрители Евровидения собрали более 2 миллионов гривен на разминирование: Притула рассказал подробности

Сергей Притула назвал точку сумму, которую удалось собрать зрителям Нацотбора Евровидения на оборудование для разминирования. Также волонтер прокомментировал победу Alyona Alyona и Jerry Heil в финале.

Благодаря зрителям Национального отбора Евровидения удалось собрать 2 207 669,45 гривен на оборудование для мобильных групп гуманитарного разминирования Государственной специальной службы транспорта. Об этом Сергей Притула написал в своих соцсетях.

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Что сказал Притула о Нацотборе Евровидения

Основатель фонда отметил, что песенный конкурс объединил украинцев. Притула пожелал успеха победительницам финала Нацотбора.

Нацотбор объединил украинцев в стремлении выбрать своего представителя на песенный конкурс Евровидение и в деле заботы о своем государстве. Желаю успеха Alyona Alyona и Jerry Heil!

– написал он.

Также Сергей Притула поблагодарил всех, кто задонатил. Телеведущий оставил реквизиты для тех, кто хочет присоединиться к сборам. Волонтер заметил, что фонду надо многое купить для разминирования украинской земли.

Ссылка на монобанк фонда Сергея Притулы – здесь. Ссылка на LiqPay его благотворительного фонда – здесь.

Как проходил финал Нацотбора