Украине срочно нужен 1 миллиард долларов, чтобы пережить зиму, – Шмигаль
Денис Шмигаль сказал, что Украине нужны дополнительные средства для того, чтобы пережить зиму. Он попросил у Организации экономического сотрудничества и развития срочную помощь.
В Украине был разработан план восстановления и он предусматривает три этапа. Но премьер подчеркнул, что приоритетом сейчас есть этап выживания.
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Что предполагает этап выживания Украины
В целом, этапом выживания Денис Шмигаль назвал быстрое восстановление критической инфраструктуры и энергетического сектора для прохождения зимнего периода.
Последние атаки России на электроэнергетическую систему привели к тому, что половина энергетической инфраструктуры Украины была повреждена. Эти повреждения привели к дестабилизации электросети и необходимости применения плановых и внеплановых отключений электроэнергии в стране. Это влияет на все секторы экономики и социальной жизни Украины,
– сказал он.
Сколько Украине нужно средств для того, чтобы пережить зиму
Примерная стоимость экстренной поддержки электроэнергетики Украины оценивается в 500 миллионов долларов США. В поддержку сектора централизованного теплоснабжения требуется такая же сумма – 500 миллионов долларов. Поэтому для этапа выживания необходим 1 миллиард долларов.
Поэтому премьер-министр обратился в Совет ОЭСР с просьбой предоставить Украине помощь на срочное восстановление. И эта помощь необходима уже сегодня.