Агентство по оборонному сотрудничеству США (DSCA) опубликовало разрешение на экспорт в Испанию высокоточных снарядов M982A1 Excalibur. Разрешение содержит информацию о стоимости контракта и количестве боеприпасов.
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Какая экспортная стоимость Excalibur
Стоимость контракта и количество снарядов позволяет оценить экспортную цену Excalibur по состоянию на лето 2023 года.
Согласно отчету, Испания может закупить 271 снаряд Excalibur по ориентировочному ценнику в 48,2 миллиона долларов. В контракт также входит портативная система управления огнем, которая необходима для закладки координат целей в память снаряда, другое сопутствующее оборудование, заряды, обучение, запасные части, логистика и т.д.
Таким образом, экспортная стоимость одного M982A1 Excalibur составляет 177,86 тысяч долларов.
Цена на Excalibur зависит от объема заказа
Аналитики обратили внимание на то, что стоимость снарядов Excalibur зависит от объема заказа. В частности, в отчете DSCA отмечено, что первоначально Испания хотела заказать 118 снарядов, ориентировочная цена которых составляла бы 21,87 миллиона долларов.
То есть при закупке меньшей партии цена Excalibur может быть выше и составит 185,3 тысяч долларов за единицу.
Эксперты констатируют, что стоимость Excalibur вполне объективна. Дело в том, что Excalibur способен поражать цели первым выстрелом на дальности до 36 – 48 километров в зависимости от артиллерийской системы.
"В условиях контрбатарейной борьбы найти лучшее средство для поражения важных целей противника, включая его артиллерию, довольно трудно", – говорится в сообщении.
Как украинские военные используют Excalibur
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в апреле 2023 года показал работу Excalibur. Он опубликовал видео с нашими воинами, поделившимися впечатлениями от использования снарядов Excalibur.
- Военные утверждают, что Excalibur позволяет с высокой точностью уничтожать технику и живую силу противника. Благодаря Excalibur украинские воины уничтожили вражеский танк Т-72.
- В марте 2023 года украинские военные опубликовали видео, как сумели благодаря Excalibur уничтожить российский зенитный комплекс "Оса-АКМ". Также Excalibur уничтожил российский ЗРК 9А331МДТ "Тор-М2ДТ".
- Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказывал, что 4 – 5 снарядов Excalibur могут уничтожить взводный опорный пункт.