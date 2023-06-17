Агентство по оборонному сотрудничеству США (DSCA) опубликовало разрешение на экспорт в Испанию высокоточных снарядов M982A1 Excalibur. Разрешение содержит информацию о стоимости контракта и количестве боеприпасов.

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Какая экспортная стоимость Excalibur

Стоимость контракта и количество снарядов позволяет оценить экспортную цену Excalibur по состоянию на лето 2023 года.

Согласно отчету, Испания может закупить 271 снаряд Excalibur по ориентировочному ценнику в 48,2 миллиона долларов. В контракт также входит портативная система управления огнем, которая необходима для закладки координат целей в память снаряда, другое сопутствующее оборудование, заряды, обучение, запасные части, логистика и т.д.

Таким образом, экспортная стоимость одного M982A1 Excalibur составляет 177,86 тысяч долларов.

Обратите внимание. Индекс M982A1 означает серийную версию боеприпаса, который имеет устойчивую к помехам систему спутникового наведения.

Цена на Excalibur зависит от объема заказа

Аналитики обратили внимание на то, что стоимость снарядов Excalibur зависит от объема заказа. В частности, в отчете DSCA отмечено, что первоначально Испания хотела заказать 118 снарядов, ориентировочная цена которых составляла бы 21,87 миллиона долларов.

То есть при закупке меньшей партии цена Excalibur может быть выше и составит 185,3 тысяч долларов за единицу.

Эксперты констатируют, что стоимость Excalibur вполне объективна. Дело в том, что Excalibur способен поражать цели первым выстрелом на дальности до 36 – 48 километров в зависимости от артиллерийской системы.

"В условиях контрбатарейной борьбы найти лучшее средство для поражения важных целей противника, включая его артиллерию, довольно трудно", – говорится в сообщении.

К сведению. Excalibur при весе 48 килограммов имеет боевую часть в 22 килограмма. Для поражения целей он использует инерциальную и спутниковую навигацию, которая гарантирует паспортную погрешность до 4 метров от точки прицеливания.

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