Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выложил ролик с нашими защитниками. Они поделились впечатлениями от использования снарядов Excalibur в работе по российской технике.

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Танки превращаются в груду металла

Наш защитник Владимир, работающий с артиллерийскими расчетами, рассказал об успешном уничтожении танка Т-72. Он отметил, что эта боевая машина врага находилась на рубежах по направлению наших военных на расстоянии двух километров. Танк врага сначала обстреляли, после чего он уехал на место, где от него и осталась груда металла. А случилось это благодаря одному точному удару с помощью Excalibur.

Наши защитники уничтожают технику врага снарядами Excalibur: смотрите видео

Для эффективного истощения врага большое значение имеет влияние артиллерии и использование высокоточных снарядов Excalibur. Это позволяет максимально точно поражать технику и живую силу противника,

– замечает Владимир.

Он также отметил важность круглосуточного артиллерийского огня по врагу на Правобережье. По словам защитника, это позволило избавить врага от огромного количества техники. Кроме того, у захватчиков стало на два комплекса С-300 меньше. А этими установками оккупанты обстреливали Николаев.

Заметим, что потери врага ежедневно растут безумными темпами. Ежедневно более полутысячи захватчиков удается отправить на тот свет.

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