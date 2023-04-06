Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выложил ролик с нашими защитниками. Они поделились впечатлениями от использования снарядов Excalibur в работе по российской технике.
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Танки превращаются в груду металла
Наш защитник Владимир, работающий с артиллерийскими расчетами, рассказал об успешном уничтожении танка Т-72. Он отметил, что эта боевая машина врага находилась на рубежах по направлению наших военных на расстоянии двух километров. Танк врага сначала обстреляли, после чего он уехал на место, где от него и осталась груда металла. А случилось это благодаря одному точному удару с помощью Excalibur.
Наши защитники уничтожают технику врага снарядами Excalibur: смотрите видео
Для эффективного истощения врага большое значение имеет влияние артиллерии и использование высокоточных снарядов Excalibur. Это позволяет максимально точно поражать технику и живую силу противника,
– замечает Владимир.
Он также отметил важность круглосуточного артиллерийского огня по врагу на Правобережье. По словам защитника, это позволило избавить врага от огромного количества техники. Кроме того, у захватчиков стало на два комплекса С-300 меньше. А этими установками оккупанты обстреливали Николаев.
Заметим, что потери врага ежедневно растут безумными темпами. Ежедневно более полутысячи захватчиков удается отправить на тот свет.
Упаковали уже более 175 тысяч "пакетов"
- По состоянию на утро 5 апреля Генштаб сообщил, что наши военные ликвидировали 176 240 российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше. Следует понимать, что точно подсчитать потери врага в зонах активных боевых действий невозможно.
- Значительно меньше стало и техники. Так, в металлолом за более года полномасштабного вторжения превратили 3 629 танков, 7 005 боевых бронированных машин, 2 707 артиллерийских систем, 532 РСЗО, а также 280 единиц средств ПВО.
- Кроме того, на балансе "второй армии мира" уже не досчитаются 306 самолетов, 291 вертолета, 2 283 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 судов, 5573 автомобилей и автоцистерн, а также 299 единиц специальной техники.