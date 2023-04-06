Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виклав ролик з нашими захисниками. Вони поділилися враженнями від використання снарядів Excalibur у роботі по російській техніці.
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Танки перетворюються на груду металу
Наш захисник Володимир, який працює з артилерійськими розрахунками, розповів про успішне знищення танка Т-72. Він зауважив, що ця бойова машина ворога перебувала на рубежах у напрямку наших військових на відстані двох кілометрів. Танк ворога спочатку обстріляли, після чого він виїхав на місце, де від нього і залишилася груда металу. А сталося це завдяки одному точному удару з допомогою Excalibur.
Наші захисники знищують техніку ворога снарядами Excalibur: дивіться відео
Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur. Це дозволяє максимально влучно вражати техніку та живу силу противника,
– зауважує Володимир.
Він також наголосив на важливості цілодобового артилерійського вогню по ворогові на Правобережжі. За словами захисника, це дозволило позбавити ворога величезної кількості техніки. Крім того, у загарбників стало на два комплекси С-300 менше. А цими установками окупанти обстрілювали Миколаїв.
Зауважимо, що втрати ворога щоденно ростуть шаленими темпами. Щоденно понад пів тисячі загарбників вдається відправити на той світ.
Запакували уже понад 175 тисяч "пакетів"
- Станом на ранок 5 квітня Генштаб повідомив, що наші військові ліквідували 176 240 російських бійців. Зауважимо, що реальна цифра може бути значно більшою. Слід розуміти, що точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.
- Значно менше стало й техніки. Так, на брухт за понад рік повномасштабного вторгнення перетворили 3 629 танків, 7 005 бойових броньованих машин, 2 707 артилерійських систем, 532 РСЗВ, а також 280 одиниць засобів ППО.
- Крім того, на балансі "другої армії світу" вже не дорахуються 306 літаків, 291 гелікоптера, 2 283 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 суден, 5 573 автомобілів й автоцистерн, а також 299 одиниць спеціальної техніки.