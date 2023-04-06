Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виклав ролик з нашими захисниками. Вони поділилися враженнями від використання снарядів Excalibur у роботі по російській техніці.

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Танки перетворюються на груду металу

Наш захисник Володимир, який працює з артилерійськими розрахунками, розповів про успішне знищення танка Т-72. Він зауважив, що ця бойова машина ворога перебувала на рубежах у напрямку наших військових на відстані двох кілометрів. Танк ворога спочатку обстріляли, після чого він виїхав на місце, де від нього і залишилася груда металу. А сталося це завдяки одному точному удару з допомогою Excalibur.

Наші захисники знищують техніку ворога снарядами Excalibur: дивіться відео

Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur. Це дозволяє максимально влучно вражати техніку та живу силу противника,

– зауважує Володимир.

Він також наголосив на важливості цілодобового артилерійського вогню по ворогові на Правобережжі. За словами захисника, це дозволило позбавити ворога величезної кількості техніки. Крім того, у загарбників стало на два комплекси С-300 менше. А цими установками окупанти обстрілювали Миколаїв.

Зауважимо, що втрати ворога щоденно ростуть шаленими темпами. Щоденно понад пів тисячі загарбників вдається відправити на той світ.

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