Сколько стоит обед для нардепов в Верховной Раде: фото меню

Народные депутаты после затяжных летних каникул вернулись к работе. Вместе с Верховной Радой 8 сентября заработала и парламентская столовая.

Полноценный обед обойдется примерно в 180 гривен. Меню разнообразное и сбалансированное.

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Что предлагают депутатам

Самые дорогие блюда в столовой для нардепов – рыбные:

филе семги – 174 гривны;

филе семги гриль – 182 гривны;

тартар с семгой и авокадо – 241 гривна.

Первые блюда: окрошка – 59 гривен и борщ – 51 гривна.

За вторые блюда придется отдать от 39 до 216 гривен.

На гарнир предлагают пюре, рис и гречневую кашу – они обойдутся до 44 гривен за порцию.

Сладости тоже недорогие, больше всего стоит десерт "Белоснежка и семь гномов" в стаканчике – 63 гривны.



Меню столовой Верховной Рады / Фото издания "Апостроф"

Теперь одновременно там может находиться лишь 12 представителей СМИ

На вход в столовую Верховной Рады для журналистов ввели специальные карточки.