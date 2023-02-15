Готовы платить тысячи долларов: какие схемы используют уклонисты для выезда из Украины
Украинские журналисты рассказали, как злоумышленники используют систему "Шлях", созданную для волонтеров, чтобы сбежать за границу. Уклоняющиеся от военной службы готовы платить тысячи долларов, чтобы бежать из страны.
Расследование началось с фейкового письма, с помощью которого сын скандального пророссийского политика Андрея Портнова Игорь смог убежать за границу. Об этом в эфире 24 Канала рассказала соредактор издания "Наши деньги. Львов" Наталья Онисько.
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Эхо истории Портнова
Первыми об удивительном выезде Игоря Портнова рассказали журналисты "Схем". Уже после проекта "Наши деньги. Львов" обратились во Львовскую ОВА, которая и предоставила разрешение на такой выезд.
В официальном ответе мы получили это письмо, на основании которого Портнова внесли в систему "Шлях", и он смог уехать за границу. Проанализировав это письмо, мы увидели, что оно абсолютно поддельное,
– заявила Наталья Онисько.
По ее словам, в письме подделан и логотип, и печать общественной организации. Несмотря на это, на основании этого подлога Игорь Портнов смог уехать за границу.
"Когда мы опубликовали это расследование, к нам обратились представители других общественных организаций, которые рассказали, что это не единственный случай. Такое же происходило и с их организациями", – рассказывает журналистка.
Они предоставили документы и письма, которые они получили. На основании этих документов за границу выезжали "странные люди", прикрываясь общественными организациями.
Мы начали это расследовать и выяснили, что это очень часто происходит. И как мы можем утверждать, это происходит, по меньшей мере, с июля 2022 года. Таким образом уехали, давайте говорить так, сотни людей, которые не должны были выезжать из Украины,
– заявила соредактор издания "Наши деньги. Львов".
По ее словам, кроме Портнова, больше громких имен в этих списках нет. Впрочем, во всех этих случаях говорится о выезде за границу за взятки. И в таких случаях есть целый ряд уголовных производств, а в одном из случаев даже есть уголовный приговор.
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Стоимость незаконного выезда за границу
Журналистка также рассказала, что еще в июле 2022 года "услуга" по организации незаконного пересечения границы стоила 2,5 тысяч долларов. А уже в октябре эта цена выросла до 4 тысяч долларов с человека.
Уже даже после выхода нашего расследования, когда были еще задержания, я там уже видела цену в 5 тысяч долларов. То есть цены растут,
– рассказала Наталья Онисько.
Другие пути незаконного выезда за границу
- С начала полномасштабного вторжения, когда для мужчин призывного возраста закрыли границы на выезд, "дельцы" нашли немало разнообразных схем незаконного пересечения границы.
- Кто-то пытается создать видимость "законности" выезда за границу. Для этого за деньги покупают различные справки – не только через систему "Шлях", но и о многодетности или непригодности к военной службе.
- Но есть и многие уклоняющиеся, которые пытаются незаконно пересечь границу за пределами пунктов пропуска. Только в течение 2022 года в ходе таких попыток погибли 15 человек.