Сколько танков и БТРов в месяц может производить Россия: ответ эксперта

Россия стремительно теряет военную технику в Украине. Новые поступления нужно чем-то обеспечивать.

Прежде всего танки и БТР будут доставать со складов. Однако возможности производства новой техники действительно ограничены. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Николай Саламах.

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Сколько техники смогут выпускать россияне

По словам Соломахи, Россия все-таки способна выпускать 1,5 – 2 десятка новых танков ежемесячно. Речь идет о производстве техники на "Уралвагонзаводе". Решение о том, какую именно машину будут производить, будет зависеть от наличия комплектующих: прицелов, стабилизаторов вооружения, двигателей, бортовых коробок передач, 125-миллиметровых пушек, стволов к ним и электроники.

Поэтому основное внимание будет уделено тому, чтобы производить ремонт тех танков, которые находились на хранении – Т-62М, Т-62МВ, Т-72Б и Т-80БВ. Возможно, будет проводиться их частичная модернизация до уровня Т-80БВМ и Т-72Б3,

– считает военный эксперт.

Опять же, подчеркнул он, это будет зависеть от наличия необходимых модернизационных комплектов. Что касается БТР и боевых машин десанта и боевых машин пехоты – возможности ограничены:

на Курганском заводе есть возможность производить до 30 единиц БМП-3М и БМД-4М в месяц;

восстановление БМП-2 будет происходить на 103-м бронетанковом ремонтном заводе в Забайкальском крае;

"Арзамас" будет выпускать бронеавтомобили "Тигр" и восстанавливать БТР-80, поступающие из баз хранения. Возможна частичная модернизация до уровня БТР-80А и БТР-82А.

"Однако в каком количестве – сказать трудно. Анализ можно будет проводить через 2 – 3 месяца", – заметил Соломаха.

По данным Генштаба, за день ВСУ уничтожают 1,5 – 2 десятка бронетехники каждый день. Так, за неделю россияне теряют на украинских фронтах больше, чем могут производить за месяц.

Следует понимать, что россияне в первую очередь будут осуществлять пополнение именно за счет техники, которая идет из баз хранения. Но ее все равно нужно доводить до уровня технической готовности к эксплуатации, потому что за десятки лет она перестала быть реальной боевой техникой,

– подытожил Николай Соломаха.

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