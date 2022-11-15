Передовсім танки й БТР діставатимуть зі складів. Проте можливості щодо виробництва нової техніки справді обмежені. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Микола Саламаха.

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Скільки техніки зможуть випускати росіяни

За словами Соломахи, Росія все-таки здатна випускати 1,5 – 2 десятки нових танків щомісяця. Мовиться про виробництво техніки на "Уралвагонзаводі". Рішення щодо того, яку саме машину виготовлятимуть, буде залежати від наявності комплектуючих: прицілів, стабілізаторів озброєння, двигунів, бортових коробок передач, 125-міліметрових гармат, стволів до них та електроніки.

Тому основна увага буде прикута до того, щоб здійснювати ремонт тих танків, які перебували на зберіганні – Т-62М, Т-62МВ, Т-72Б і Т-80БВ. Можливо, буде проводитися їхня часткова модернізація до рівня Т-80БВМ і Т-72Б3,

– вважає військовий експерт.

Знову ж таки, акцентує він, це буде залежати від наявності необхідних модернізаційних комплектів. Що ж до БТР та бойових машин десанту і бойових машин піхоти – можливості обмежені:

на Курганському заводі є можливість виготовляти до 30 одиниць БМП-3М і БМД-4М за місяць;

відновлення БМП-2 відбуватиметься на 103-му бронетанковому ремонтному заводі у Забайкальському краї;

"Арзамас" буде випускати бронеавтомобілі "Тигр" і відновлювати БТР-80, які надходитимуть з баз зберігання. Можлива часткова модернізація до рівня БТР-80А і БТР-82А.

"Однак у якій кількості — сказати важко. Аналіз можна буде проводити через 2 – 3 місяці", – зауважив Соломаха.

Цікаво! За даними Генштабу, за день ЗСУ знищують 1,5 – 2 десятки бронетехніки щодня. Так, за тиждень росіяни втрачають в на українських фронтах більше, аніж можуть виготовляти за місяць.

Потрібно розуміти, що росіяни в першу чергу здійснюватимуть поповнення саме коштом техніки, яка йде з баз зберігання. Але її все одно потрібно доводити до рівня технічної готовності до експлуатації, тому що за десятки років вона перестала бути реальною бойовою технікою,

– підсумував Микола Соломаха.

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