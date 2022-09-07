Речь идет о 2 тысячах единиц техники – это две трети от танков, которые находятся на ходу в россии по состоянию на 2021 год. Но это вовсе не означает, что она потеряла почти всю технику, ведь "на ходу" и "на хранении" – разные понятия. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Любая война – это математика. Так что планировать свои действия и предусматривать действия противника нужно четко исходя из законов этой математики,

– заверил военный эксперт.

Сколько танков осталось у россиян

Так, в России на ходу было несколько больше 3000 танков. Украинские бойцы уничтожили более 2 000, некоторые уже работают на нашу армию.

"Нужно понимать, что "на ходу" и "на хранении" – это две большие разницы. На хранении у россии более 10 тысяч танков. Остались еще Т-34 со Второй мировой войны", – подчеркнул Свитан.

По его словам, из 2-3 танков можно собрать один. Это большой контингент танковой армии, которую может собрать россия, но на это нужно время.

"Это будут танки без брони, без прицелов — такие "пушки на колесах". Однако они могут найти свое применение на поле боя", — убежден военный эксперт.

оккупанты теряют не только технику, но и квалифицированные кадры

По состоянию на сегодняшний день россияне, отмечает Свитан, потеряли в Украине более 200 самолетов и более 200 вертолетов – это 5 часть всего парка.

Важно, что россияне теряют высококлассных лётчиков. В первых боях погиб весь лётный состав, на восстановление которого уйдут десятки миллионов долларов и годы,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Полковник запаса ВСУ отметил, что украинская армия нанесла ущерб по меньшей мере трети всей российской армии. Речь идет о живой силе, технике и боеприпасах.

Потери врага: последние новости

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения украинские воины уничтожили уже 50 610 захватчиков. За прошедшие сутки ликвидировали 460 российских военных.

Боевики государства-агрессора теряют в Украине не только личный состав. Да, за 6 сентября наши военные уничтожили вражескую ракету, вертолет и другую авиацию.

На оккупированной территории Харьковской области россияне несут многочисленные потери. Есть подразделения, которые насчитывают 40 процентов тяжелораненых и убитых.

Обратите внимание – потери врага по состоянию на 7 сентября: смотрите видео