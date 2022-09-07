Мовиться про 2 тисячі одиниць техніки – це дві третини від танків, які перебували на ходу у росії станом на 2021 рік. Але це зовсім не означає, що росія втратила майже усю техніку, адже "на ходу" та "на зберіганні" – різні поняття. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Будь-яка війна – це математика. Тож планувати свої дії та передбачати дії противника потрібно чітко виходячи з законів цієї математики,

– запевнив військовий експерт.

Скільки танків залишилося у росіян

Так, у росії на ходу було дещо більше як 3 тисячі танків. Українські бійці знищили більше ніж 2 тисячі, деякі вже працюють на нашу армію.

"Потрібно розуміти, що "на ходу" і "на зберіганні" – це дві великі різниці. На зберіганні у росії є понад 10 тисяч танків. Залишилися ще Т-34 з Другої світової війни", – підкреслив Світан.

За його словами, з 2 – 3 танків можна зібрати один. Це великий контингент танкової армії, яку може зібрати росія, але на це потрібен час.

"Це будуть танки без броні, без прицілів – такі собі "пушки на колесах". Однак вони можуть знайти своє застосування на полі бою", – переконаний військовий експерт.

Окупанти втрачають не лише техніку, а й кваліфіковані кадри

Станом на сьогодні росіяни, зауважує Світан, втратили в Україні понад 200 літаків та понад 200 вертольотів – це 5 частина усього парку.

Важливо, що росіяни втрачають висококласних льотчиків. У перших боях загинув весь льотний склад, на відновлення якого підуть десятки мільйонів доларів та роки,

– наголосив льотчик-інструктор.

Полковник запасу ЗСУ відзначив, що українська армія завдала шкоди щонайменше третині усієї російської армії. Йдеться про живу силу, техніку та боєприпаси.

Втрати ворога: останні новини

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили вже 50 610 окупантів. За минулу добу ліквідували 460 російських військових.

Бойовики держави-агресорки втрачають в Україні не лише особовий склад. Так, за 6 вересня наші військові знищили ворожу ракету, вертоліт та іншу авіацію.

На окупованій території Харківщини росіяни зазнають численних втрат. Є підрозділи, які налічують 40 відсотків важкопоранених і вбитих.

Зауважте – втрати ворога станом на 7 вересня: дивіться відео