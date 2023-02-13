Польша передала Украине более 200 постсоветских танков и обещает больше Leopard, – Моравецкий

Польша продолжает поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Страна уже предоставила ВСУ 250 советских танков Т-72.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает 24 Канал. Она состоялась в Стокгольме после его переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Интересно Тема Украины будет главной, – Кулеба о встрече Байдена и Дуды

Польша предоставит Украине танки Leopard

Моравецкий рассказал, что Польша уже поставила Украине 250 постсоветских танков.

Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard,

– заявил премьер-министр.

Речь идет о модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy. По словам Моравецкого, Польша будет продолжать активно поддерживать Украину.

Польша могла бы предоставить Украине самолеты

Моравецкий на саммите лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что его государство готово предоставить Украине истребители, но не одним из первых.

По его словам, позиция Польши по этому вопросу непоколебима. Современные боевые самолеты первыми должны предоставить те страны, у которых их больше всего.

Наша позиция здесь однозначна. Можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора,

– заявил чиновник.

Он подытожил, что если такое решение будет, то Польша ответит на него положительно, хотя и не будет в списке первых, кто пришлет ВСУ самолеты.

Стоит прочесть Уничтожение элитной российской бригады под Угледаром: оккупанты заявляют о гибели 500 человек

Когда в Украину могут прибыть Leopard 2 от Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя итоги саммита ЕС, заявил, что каждый украинец может и дальше полагаться на Германию – Берлин будет поддерживать наше государство столько, сколько будет нужно. Это касается и европейской перспективы Украины.

"Сейчас так сложилось, что среди стран, которые здесь собрались, Германия вносит наибольший вклад в поддержку Украины. В финансовом, гуманитарном плане, а также по поставкам оружия", – заявил немецкий канцлер, вспомнив о предоставлении танков Leopard.

Шольц надеется, что до конца марта Украине удастся передать два батальона, то есть около 80 танков Leopard 2. Однако он считает, что это будет нелегко.



Технические характеристики танков Leopard 2 / Инфографика 24 Канала