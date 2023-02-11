Об этом для 24 Канала рассказал военный эксперт Николай Саламаха.

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"То есть того наступательного потенциала, который был в прошлом году, уже не будет никогда. На это есть несколько причин. Во-первых, против России действуют санкции. Оккупанты перестали получать из разных источников тепловизионную технику с охлаждающими матрицами, которую они использовали для создания копии прицелов", – сказал эксперт.

Он отметил, что Россия получала прицелы из Беларуси, но она также под санкциями.

Обратите внимание – Николай Саламаха о танковом потенциале России: смотрите видео

Есть только один путь

Во-вторых, по словам Саламахи, говорится об электронике. Враг не имеет дополнений к легированию стали, чтобы выпускать современную броню, стволы танковых пушек.

"В России путь только один – возвращаться к советским образцам. Это танки Т-72, Т-80. Их надо капитально ремонтировать. Или же ремонтировать частично, учитывая техническое состояние, и поднимать их с баз хранения, проводить модернизацию", – рассказал Саламаха.

Он отметил, что оккупанты пытаются найти по всему миру. Саламаха подчеркнул, что Россия не восстановит ударный кулак бронетанковых войск.

Количество современных высокотехнологичных танков, которые Россия способна производить, ограничивается 200 – 300 единиц в год. Приблизительно столько россияне теряют ежемесячно,

– подчеркнул Саламаха.

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