Сколько танковых батальонов России ВСУ уничтожили за время полномасштабной войны
Источник:Минобороны Украины
ВСУ ежедневно наносят существенные потери врагу, защищая свою землю. С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже 16 месяцев. За это время оккупанты не досчитались более 100 танковых батальонов.
Свежей статистикой разделились в Министерстве обороны Украины.
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По данным нашего Минобороны, 120 – 130 танковых батальонов российских захватчиков уничтожили Силы обороны Украины за 16 месяцев "Великой войны"
С начала широкомасштабной агрессии Россия потеряла более 4000 танков. Каждый уничтоженный вражеский танк – шаг к нашей победе,
– добавили в оборонном ведомстве.
оккупанты не жалеют людей, но берегут технику
Из-за значительных потерь в войне против Украины захватчики решили изменить тактику. Как рассказал военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, российские захватчики вынуждены подстраивать свои действия в бою таким образом, чтобы беречь свою военную технику. Ее у страны-агрессорки осталось не так много.
Сначала оккупанты посылают в бой людей, что-то вроде разведки. Но по сути это смертники, которых уничтожают ВСУ. Таким образом, россияне обнаруживают, где находятся наши огневые позиции, ведь они постоянно меняются. Сейчас противнику очень сложно пополнять свои запасы.
Аналитик добавил, если оккупанты продолжат использовать свою тяжелую технику так, как делают это сейчас, то вообще останутся ни с чем.