Сколько танковых батальонов России ВСУ уничтожили за время полномасштабной войны

ВСУ ежедневно наносят существенные потери врагу, защищая свою землю. С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже 16 месяцев. За это время оккупанты не досчитались более 100 танковых батальонов.

Свежей статистикой разделились в Министерстве обороны Украины.

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По данным нашего Минобороны, 120 – 130 танковых батальонов российских захватчиков уничтожили Силы обороны Украины за 16 месяцев "Великой войны"

С начала широкомасштабной агрессии Россия потеряла более 4000 танков. Каждый уничтоженный вражеский танк – шаг к нашей победе,

– добавили в оборонном ведомстве.

оккупанты не жалеют людей, но берегут технику

Из-за значительных потерь в войне против Украины захватчики решили изменить тактику. Как рассказал военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, российские захватчики вынуждены подстраивать свои действия в бою таким образом, чтобы беречь свою военную технику. Ее у страны-агрессорки осталось не так много.

Сначала оккупанты посылают в бой людей, что-то вроде разведки. Но по сути это смертники, которых уничтожают ВСУ. Таким образом, россияне обнаруживают, где находятся наши огневые позиции, ведь они постоянно меняются. Сейчас противнику очень сложно пополнять свои запасы.

В России есть возможность производить всего 900 единиц тяжелой техники в год. Это примерно 450 танков и 450 других бронемашин. Чтобы пополнить свой ресурс, России требуется не менее 15 – 20 лет.

Аналитик добавил, если оккупанты продолжат использовать свою тяжелую технику так, как делают это сейчас, то вообще останутся ни с чем.