Потерянные миллиарды: как остановить схемы в подакцизке

В последнее время продолжаются дискуссии о необходимости дополнительных сборов в госбюджет на нужды обороны. Рассматриваются различные предложения Кабмина по сокращению расходов бюджета, дополнительному выпуску ОВГЗ, налог на сладкие воды и тому подобное. В то же время не исчерпан потенциал детенизации, только на схемах с подакцизкой государство теряет 35 – 37 миллиардов гривен в год.

Из-за схем с зарплатами "в конвертах" бюджет недополучает 115 – 230 миллиардов гривен в год, контрабанду и серый импорт – 120 – 167 миллиардов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Согласно недавним расчетам специалистов аналитических центров, в 2025 году наблюдается уменьшение теневой доли на рынке отдельных подакцизных товаров, которые традиционно много лет наносили наибольшие потери госбюджету среди других товаров, однако уровень "тени" при реализации этих товаров все еще остается высоким. В то же время в других группах товаров – тень растет.

Рынок горючего

Согласно рассчитанным данным, в 2025 году потери бюджета от неуплаты налогов с топлива (черные продажи + минимизация налогов сетями) составят 7 – 10 миллиардов гривен в год.

В 2024 году уровень "тени" уменьшился до 14%, с аномальных 34%, которые были в 2022 году, однако в 1 квартале 2025 года тень вновь выросла до 19%. Несколько лет назад в стране насчитывалось 1500 нелегальных заправок, в настоящее время, по данным Нефтегазовой ассоциации, их количество сократилось до 300 – 400.

В то же время уплата налогов сетями АЗС крайне неравномерна. Часть сетей платят более 2 гривен налогов на литр, а часть – менее 1 гривны. Так же с заработными платами – более половины сетей платят рыночные заработные платы, а часть сетей – платят всем сотрудникам минималку.



Какие налоги платят АЗС / Инфографика Экономической экспертной платформы

На рынке топлива происходит постоянная борьба правоохранительных и контрольных органов со схемами по минимизации налогов, много лет она продолжается с переменными успехами. В течение 2023 – 2024 годов успешно работала Временная следственная комиссия по вопросам экономической безопасности и Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которые сделали значительный вклад в уменьшение тени на рынке топлива. В 2025 году продолжается работа ВСК, возникают новые вызовы на рынке топлива.

По итогам работы Комитета и ВСК были внесены изменения в ряд законов, предоставлены поручения БЭБ, полиции, ГНС, начато проведение ежеквартального мониторинга налоговой нагрузки на производителей подакцизной продукции и тому подобное.

Табачная продукция

После ограничения работы ряда нелегальных производств летом 2024 года и усиления работы контрольных органов с розничным рынком теневой рынок сигарет уменьшился с прошлогодних 25% до 14,2% в начале 2025 года. Однако в мае 2025 года "тень" выросла до 16,2% (исследование "Кантар"). Половина из этой "серой" продукции – псевдо-экспорт или маркированная duty-free.

При таком уровне нелегальной сигаретной продукции на рынке Украины, годовые потери государственного бюджета Украины из-за неуплаты налогов оцениваются в 25,2 миллиарда гривен.

Схемы на рынке табачной продукции эволюционировали – в последнее время значительно возрастает псевдоэкспорт. Например, производители формально декларируют экспорт в страны типа Сирии, но фактически продукция остается на внутреннем рынке.

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Согласно исследованию, большая часть продукции Duty Free или предназначенной для экспорта, нелегально продаваемой в Украине – по надписи на упаковке – произведена Винниковской табачной фабрикой: Сompliment (47%) и Lifa (5%) – основные торговые марки этой категории. Еще 43% нелегальной продукции составляют торговые марки производителя "Маршалл Файнест Тобакко", среди самых распространенных – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).

Ситуация по разным областям Украины крайне неравномерна: если большинство областей в 2025 году увеличили белые выручки и соответственно, уменьшили теневую долю, то Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черниговская области остаются в антилидерах по динамике легальных продаж.



Выручка табака / Инфографика Экономической экспертной платформы

Как и в ситуации с горючим, рынку табачных изделий уделяет особое внимание Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и ВСК по вопросам экономической безопасности. По итогам рассмотрения схем в табачной отрасли был разработан ряд важных изменений в законодательство и даны соответствующие поручения правоохранителям и органам контроля.

Алкогольные изделия

Для определения уровня тени и ее динамики на рынке алкогольной продукции использованы данные ВОЗ, данные о поступлениях налогов по годам и уровень употребления алкоголя населением.

В соответствии с расчетам аналитических центров, наибольшая теневая доля на рынке алкогольной продукции наблюдалась в 2022 году – 47%. В 2023 году началось постепенное снижение и в 2024 году теневая доля рынка упала до 30%. В начале 2025 года теневая доля составляет 31%.

Это наносит ущерб государственному бюджету в 7 – 8 миллиардов гривен в год, поэтому необходима дальнейшая работа правоохранителей в этом секторе.

Бытовая техника и электроника

Анализ рынка бытовой техники и электроники свидетельствует о том, что выручка и сбор налогов в этом секторе существенно вырос в 2025 году. Вместе с тем, есть ряд сетей, которые имеют сверхнизкую налоговую нагрузку и выплачивают минимальную зарплату всем своим работникам.

Эта ситуация выглядит аномальной и требует внимания Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности. Потери бюджета от схем в этой области составляют 12 – 15 миллиардов гривен в год.



Какие зарплаты платят популярные сети / Инфографика Экономической экспертной платформы

Как минимизировать схемы

Для дальнейшей детенизации ключевых отраслей и дополнительных поступлений в госбюджет необходимо реализовать ряд изменений.

Определить четкие показатели эффективной работы (КРІ) для ГНС, ГМС, БЭБ и их и законодательное закрепление. Ключевой показатель – уменьшение налоговых разрывов по методике tax gap (теневой доли, потерь бюджета) – ПЗУ №12359, №12360.

Разблокировать конкурс на назначение главы Таможенной службы и перезагрузки таможни в соответствии с Законом 3977-ІХ.

Обеспечить публичность данных об объемах продаж, предоставленных услуг по наиболее уязвимым группам товаров и услуг, детализацию групп подакцизной продукции (с учетом данных аналитической системы СОД РРО).

Ввести экономические стимулы для покупателей подакцизной продукции получать фискальный чек (лотереи фискальных чеков, финансовые стимулы потребителей).

Усилить давление на "черных" торговцев путем увеличения размера штрафных санкций за нелегальную торговлю подакцизными товарами (КУПАП);

Предусмотреть обязательность формирования экземпляров образцов произведенной табачной продукции из имеющегося на предприятиях оборудования.

Предупредить возможные схемы уклонения от налогообложения при производстве и обороте жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Разработать и принять закон о "дропах", в частности ввести "реестр дропов" (законопроект НБУ).

Обеспечить обнародование аудита СМКОР от КМУ и ввести критерии эффективности СМКОР.

Надеюсь, что представители власти учтут предложения экспертов и внесут соответствующие изменения в законодательство для усиления качества институтов и перекрытия "лазеек". Это будет способствовать честной конкуренции и даст значительные дополнительные поступления в госбюджет, крайне необходимы для усиления обороны страны.