Об этом 24 каналу рассказал психолог, профайлер Дмитрий Попов. Ранее сообщалось о том, что взрывы в России стали возможны благодаря пиару двойника Путина.

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Двойники Путина

Попов отметил, что у Путина было 6 двойников, но с 2018 года стало 2 двойника и один бункерный, будто настоящий, Путин. Однако и этот оригинал – это не тот Путин, ставший президентом России после Ельцина. Именно этого бункерного Путина почему-то оберегают и даже боятся вступать с ним в полемику, отрицать что-нибудь и т.д.

Среди других двух клоунов один довольно спортивный. Именно он, как заяц, летает по разным направлениям. Кстати, именно его и бросали премьер-министр Кыргызстана, Токаев, Эрдоган, когда заставили его ждать, и он реагировал на это очень спокойно, иногда даже унизительно, не как лидер второй страны, второй армии или как он себя называет,

– заметил психолог.

Различить двойников просто

Он продолжил, что различает двойников посредством измерения разных расстояний на их лицах, определяя соотношение сторон. Однако войну Украине объявлял бункерный, на Совбезе уничтожал Нарышкина бункерный. Последний раз он был в публичном пространстве, когда принимал доклад Шойгу о взятии Мариуполя, уцепившись рукой за стол.

"Когда-то еще в 2016 году бункерный проводил совещание с депутатами, и поскольку он правша, у него у правой руки стояла чашка. Но он не мог поднять ее правой рукой, он брал ее левой, переводил в правую и пил. Один из двойников 2 – 3 месяца назад пытался это воспроизвести, когда шел с какой-то женщиной корреспондентом по парку и пытался комара справа убить левой рукой", – подчеркнул профайлер.

Попов о том, сколько у Путина двойников и как их различить: смотрите видео

Некоторые политики могут различить двойников

По его словам, Лукашенко, Эрдоган и Токаев способны отличить двойников от так сказать оригинала. Эти 3 человека отличают их с первого взгляда или кто-то на ухо им подсказывает. Все остальные – нет.

Премьер-министры Узбекистана, Кыргызстана действовали по указанию, скорее всего, Эрдогана. Это тюркоязычный мир, и они на Эрдогана обращают внимание и выполняют то, что он им может посоветовать,

– подчеркнул Попов.

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