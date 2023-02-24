Удары по территории России поддерживают 90% украинцев

Большинство украинцев считают, что по России нужно наносить удары. При этом есть определенное отличие в том, куда бить.

90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России. Этого не поддерживают всего 7% респондентов.

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Какие удары по России поддерживают украинцы

38% считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам ,

, Почти столько же (39%) говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры .

. Кроме этого, 13% респондентов считают, что удары должны наноситься по всем объектам, в частности по населению, как это делает сама Россия

Выборка по регионам почти одинакова и колеблется незначительно. На графике ниже приведены данные в региональном измерении. Во всех регионах Украины абсолютное большинство (89 – 92%) поддерживают нанесение ударов по территории России.



Большинство украинцев поддерживают удары по России / KIIS

Примечательно, что даже на Юге и Востоке (где до полномасштабного вторжения более половины респондентов говорили о близких родственниках в России, а более 80% хорошо относились к "простым россиянам") абсолютное большинство поддерживает удары по территории России. Причем значительная часть жителей южных и восточных регионов, как и в Центре и Востоке, считают, что не следует ограничиваться только военными объектами.

Однако, стоит заметить, что, несмотря на военные преступления российских захватчиков и поддержку войны "простыми россиянами", в общем достаточно мало украинцев хотели бы ударов именно по гражданскому населению страны-агрессора. Это демонстрирует, что граждане страны сумели сохранить человечность, несмотря на войну.

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Наносить удары по России хотят даже люди, готовые к территориальным уступкам.

Также есть опрос относительно того, как относятся к ударам по стране-агрессорке респонденты в зависимости от их готовности к территориальным уступкам в обмен на мир. Даже среди респондентов, готовых к уступкам, 79% считают, что необходимо наносить удары по территории России.



Большинство украинцев поддерживают удары по России / KIIS