Сколько Украина недополучила средств из-за нелегального рынка табака: Гетманцев назвал сумму

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что рынок нелегального табака в Украине составляет 22%.

Таким образом, только с начала 2022 года в украинский бюджет не поступило 20,5 миллиарда гривен. Даниил Гетманцев подчеркнул, что сумма немалая, однако правоохранительные органы не спешат реагировать на такое мародерство.

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"По данным компании Kantar, рынок нелегального табака в Украине составляет 22%. В 2022 году государство недополучило 20,5 миллиарда гривен. Это 560 БТР, или 279 танков, или 136 "Байракторов". В то же время до сих пор общение с правоохранительными органами напоминает или чемпионат по опрокидывание горячего картофеля от одного органа к другому, или художественный конкурс по написанию произведения на тему: "Почему нет? Убежден, что все знают и понимают, почему нет", – подчеркнул Даниил Гетманцев.

Нардеп добавил, что правоохранители не спешат возвращать в бюджет средства и препятствовать работе нелегального рынка табака.

"Нужна нормальная работа стражей порядка. Начать работу неплохо было бы с немедленного завершения беспрецедентно долгого в истории отечественного уголовного процесса обыска в городе Желтые Воды", – подытожил Гетманцев.