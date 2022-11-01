Таким чином тільки з початку 2022 року до українського бюджету не надійшло 20,5 мільярда гривень. Данило Гетманцев наголосив, що сума чимала, однак правоохоронні органи не поспішають реагувати на таке мародерство.

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"За даними компанії Kantar, ринок нелегального тютюну в Україні становить 22%. У 2022 році держава недоотримала 20,5 мільярда гривень. Це 560 БТР, або 279 танків, або 136 "Байрактарів". Водночас досі спілкування з правоохоронними органами нагадує або чемпіонат з перекидання гарячої картоплі від одного органу до іншого, або художній конкурс з написання твору на тему: "Чому ні?". Переконаний, що всі знають і розуміють, чому ні", – наголосив Данило Гетманцев.

Нардеп додав, що наразі правоохоронці не квапляться повертати до бюджету кошти та перешкоджати роботі нелегального ринку тютюну.

"Потрібна нормальна робота правоохоронців. Почати роботу непогано було б з негайного завершення безпрецедентно довгого в історії вітчизняного кримінального процесу обшуку в місті Жовті Води", – підсумував Гетманцев.