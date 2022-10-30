Россиянам и не снилось: сколько украинцев доверяют ВСУ

Вооруженным силам Украины доверяют почти все украинцы. Доверие к Вооруженным силам в Украине выше, чем во всех сравниваемых странах.

"Центр Разумкова" провел общенациональный опрос. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов в 112 населенных пунктах Украины.

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Сколько украинцев доверяют ВСУ

Вооруженным Силам Украины доверяет 96% граждан полностью или в определенной степени. Это выше, чем во всех сравниваемых странах.

Как изменялся уровень доверия к ВСУ

Уровень доверия к Вооруженным силам в последние годы растет:

в 2011 году украинским Вооруженным Силам доверяли 59% граждан,

в 2020 году – 71%,

в 2022 году – 96%.

В то же время гуманитарным и благотворительным организациям сегодня доверяют 78% украинцев. Кроме этого, по сравнению с 2020 годом в Украине существенно возросло доверие к международным союзам и организациям, в частности:

Европейскому союзу доверяют 76%,

НАТО доверяет 67%.

Предыдущие важные опросы среди украинцев

87% украинцев категорически против любых территориальных уступок россиянам. Только 8% жителей Украины считают, что для достижения мира с оккупантами можно отдать часть своих территорий.

96% украинцев доверяют нашим военным, а для 94% – важно, чтобы государство было полноценной демократией.

78% украинцев больше не желают говорить на русском.

90% украинцев хотят, чтобы Украина вступила в ЕС до 2030 года. Перед полномасштабной войной этого хотели 58% населения.

Больше украинцы ценят: свободу слова в Украине, справедливое правосудие для всех и честные выборы.

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