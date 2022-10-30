"Центр Разумкова" провів загальнонаціональне опитування. У ньому взяли участь 2 тисячі респондентів у 112 населених пунктах України.

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Скільки українців довіряють ЗСУ

Збройним Силам України довіряє 96% громадян повністю або певною мірою. Це вище, ніж у всіх порівнюваних країнах.

Як змінювався рівень довіри до ЗСУ

Рівень довіри до Збройних сил в останні роки зростає:

у 2011 році українським Збройним Силам довіряли 59% громадян,

у 2020 році – 71%,

у 2022 році – 96%.

Натомість гуманітарним і доброчинним організаціям сьогодні довіряють 78% українців. Крім цього, у порівняно з 2020 роком в Україні істотно зросла довіра до міжнародних союзів та організацій, зокрема:

Європейському союзу довіряють 76%,

НАТО довіряють 67%.

Попередні важливі опитування серед українців

87% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок росіянам. Лише 8% жителів України вважають, що для досягнення миру з окупантами можна віддати частину своїх територій.

96% українців довіряють нашим військовим, а для 94% – важливо, щоб держава була повноцінною демократією.

78% українців більше не бажають говорити російською мовою.

90% українців хочуть, щоб Україна увійшла в ЄС до 2030 року. Перед повномасштабною війною цього хотіли 58% населення.

Найбільше українці цінують: свободу слова в Україні, справедливе правосуддя для всіх та чесні вибори.

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