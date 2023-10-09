В МИД рассказали, сколько украинцев сейчас могут находиться в Израиле

На момент нападения ХАМАС на Израиль на территории государства находились многие наши земляки. В МИДе рассказали, сколько украинцев могут быть на территории Израиля и как им получить помощь.

В эфире телемарафона спикер МИД Украины Олег Николенко пролил свет на этот вопрос. По его словам, реальная цифра от официальной может отличаться.

Читайте также В Израиле спасли раненого украинского мальчика, есть данные о возможной гибели 3 украинцев

Сколько украинцев на учете в Израиле

Олег Николенко отметил, что на консульском учете в Израиле состоит 14 тысяч украинцев. Впрочем, следует понимать, что фактическая цифра может в разы быть больше.

Он добавил, что в результате боевых действий уже подтверждены данные о смерти двух украинок. В то же время, еще требуют подтверждения данные о:

возможной гибели двух украинцев в районе близ Сектора Газа;

гибель еще одного украинца в палестинском анклаве.

По словам Олега Николенко, дипломаты имеют более 100 обращений от украинцев, которые не могут выбраться из Израиля. Связано это с тем, что авиакомпании отменили целый ряд рейсов. Следовательно, наши земляки не могут попасть на рейсы, на которые у них были билеты.

Как получить помощь

Он добавил, что посольство Украины формирует список таких граждан, нуждающихся в помощи. Параллельно работают над поиском решения по другим путям выезда из Израиля.

Граждане, которые уже находятся в списке, должны ожидать инструкции от посольства о дальнейших действиях. А еще не обратившихся призывают выйти на связь с дипломатами.

В МИДе напоминают, что посольство на постоянном контакте с израильской полицией, спасателями, основными больницами, институтом судебной медицины. Также держат связь с украинцами в Секторе Газы, разрабатывают маршруты экстренного выезда из анклава, в случае необходимости.

Украинцев призывают при любой критической ситуации обращаться на "горячие линии":

Посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782;

Украинского дипучреждения в городе Рамалла: + 972 59 823 93 99.

Также для получения дополнительной информации следует следить за веб-порталом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля по этой ссылке. Она доступна только пользователям с территории Израиля.