Как украинцы относятся к УПЦ МП и ее руководителю Онуфрию: результаты опроса

Несмотря на то, что в Украине уже более 2,5 года существует ПЦУ, четверть украинцев положительно относятся к УПЦ Московского Патриархата. А ее руководителя поддерживают 20% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные свежего социологического исследования Киевского международного института социологии.

Важно Более трети украинцев являются прихожанами ПЦУ, тогда как к Онуфрию ходят менее 30%

Как украинцы относятся к УПЦ МП

Согласно результатам опроса, среди трех крупнейших церквей Украины больше всего респондентов положительно относятся к ПЦУ. Ее поддерживают до 52% украинцев, еще 34% – относятся нейтрально и 9% – отрицательно.

В то же время УПЦ МП оказалась на последнем месте по уровню поддержки. Положительно к ней относятся лишь 24% населения. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года, тогда УПЦ МП поддерживали 23%. Нейтральные взгляды выразили 37% опрошенных, а отрицательные – 35%.



Как украинцы относятся к ПЦУ, УПЦ МП и УГКЦ / Данные КМИС

А что касательно Онуфрия

Глава УПЦ МП Онуфрий нравится 20% украинцев. Нейтральной мысли – 39%, а о негативном отношении заявили – 29%.

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О протестах УПЦ МП

Среди всех опрошенных 41% считает, что протесты сторонников УПЦ МП – это попытка дестабилизировать ситуацию в Украине. В то же время такое же мнение поддерживают 42% сторонников Онуфрия.

О каких протестах идет речь

15 июня сторонники Московского патриархата устроили акцию протеста в Киеве. Участники акции заявили, что требуют от депутатов сохранить за московской церковью название "Украинская православная церковь".

Добавим, что 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона о переименовании Украинской православной церкви. В частности, предполагалось, что УПЦ МП должна указать свою принадлежность к России.

Что известно об исследованиях

Опрос провел Киевский международный институт социологии на протяжении 25 – 28 июня 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1003 респондентов из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: