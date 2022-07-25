По меньшей мере, 800 тысяч украинцев потеряли свое жилье

Из-за полномасштабной войны, которую начала россия, большое количество украинцев потеряло свое жилье. Министр реинтеграции Ирина Верещук заявила о по меньшей мере 800 тысячах таких граждан.

Об этом министр сообщила в эфире общенационального телемарафона, информирует 24 канал. Ирина Верещук отметила, что в этом году возникнет немало трудностей с новыми помещениями для украинцев и вопросами отопительного сезона.

Чтобы получить помощь без задержек: переселенцы смогут сняться с учета через Действие

Успеет ли государство до конца года обеспечить жильем всех переселенцев

Ирина Верещук отметила, что вопросом строительства модульного жилья для внутри перемещенных лиц занимается Министерство регионального развития, имеющее соответствующие проекты и финансирование. Уже построены первые модульные города, но, как отмечает министерша, их точно недостаточно.

Верещук отметила, что часто люди не очень хотят жить в модульных городках, потому что жили в своих частных зданиях. Министр рассказала, что однажды женщина просила, чтобы ей построили 1 комнату на ее огороде.

Однако количество людей, лишившихся жилья, к сожалению, высокое. Поэтому до конца года государство не сможет построить достаточное количество жилья для всех.

То, что жилья в этом году не будет построено в достаточном количестве – нужно говорить уже. То, что люди будут перемещаться и отопительный сезон будет трудным – это действительно тоже правда,

– отметила Верещук.

В то же время сейчас, как отметила Верещук, государство занимается вопросами жилья, утепления, реконструкцией, заменой котлов и делает все для того, чтобы внутри перемещенным лицам было где перезимовать.

Ирина Верещук отметила, что по прогнозам правительства, осенью количество внутри перемещенных лиц может возрасти еще на 500 тысяч человек.

Переселенцы смогут сниматься с учета в Дии

Накануне Ирина Верещук рассказала, что Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации совместно усовершенствуют функционал Дия.

Благодаря этому внутренне перемещенные лица смогут сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства при повторном перемещении непосредственно в приложении.

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