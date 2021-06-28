Денисова назвала, сколько украинцев удерживают в концлагерях и застенках России

28 июня 2021 , 15:31
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Источник:

24 канал

Вооруженная агрессия России и оккупация украинских территорий привели к нарушению территориальной целостности государства. Однако некоторые граждане вынуждены выживать по законам России.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что сейчас в России и на оккупированных территориях в неволе находятся 405 украинцев. Среди них есть военнослужащие и женщины.

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В Офисе омбудсмена знают имя каждого

По словам Денисовой, Украина пока не может гарантировать соблюдение прав и свобод людей на оккупированных территориях. Поэтому украинцы вынуждены выживать по законам России, которая искореняет не только все украинское, но и человеческое достоинство.

405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и застенках России и на оккупированных территориях,
– рассказала она.

Денисова также заверила, что в Офисе омбудсмена знают имя каждого из них.

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По словам уполномоченного по правам человека, Россия отобрала у пленников право на защиту, личную неприкосновенность и свободу. Она отметила, что общим долгом граждан является добиться того, чтобы Конституция действовала для каждого человека на территории Украины.

"Я уверена, что благодаря и продуктивной работе Верховной Рады, и активной политической позиции президента и надлежащему выполнению всеми органами власти своих обязанностей нам удастся вернуть мир в Украину, – заявила Денисова.

Обмен пленными: последние новости

  • Представитель делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович в мае сообщил, что Украина подала список с фамилиями почти 100 украинцев на обмен пленными.
  • Арестович также заявил, что Украина постоянно предоставляет списки людей, которых власть хотела бы освободить из плена боевиков. В то же время в списках России большинство людей являются фейковыми.
  • Людмила Денисова отметила, что в последнее время очень сложно делать какие-то действия в направлении обмена гражданами, чтобы у них был результат.
Автор: Тетяна Кійовська