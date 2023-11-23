Голодомор был геноцидом украинского народа: как изменилось мнение украинцев

23 ноября 2023, 16:16
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Все большее число стран мира признают Голодомор геноцидом украинского народа. А какого мнения сами украинцы, узнала социологическая группа "Рейтинг".

Опрос был проведен в течение 14 – 16 ноября 2023 года. Участие в нем приняли украинцы от 18 лет со всех территорий Украины, кроме временно оккупированных, а также тех, где на момент опроса не было связи. В общей сложности опросили 1000 респондентов.

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Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом

  • 79% респондентов ответили – "однозначно да";
  • 13% - "скорее да";
  • 1% – "скорее нет";
  • 3% – "однозначно нет";
  • 4% - "затрудняюсь ответить".

Какая статистика "однозначно да" по регионам

  • На Западе 84% респондентов считают Голодомор геноцидом.
  • В Центре – 82%.
  • Восток – 74%
  • Юг – 73%.

Сколько человек погибло во время Голодомора

  • Голодомор – геноцид украинского народа. Тогда советская власть уничтожило 10,5 миллиона украинцев. Среди жертв – миллионы детей.
  • В частности, весной 1933 года от голода, созданного искусственно, ежеминутно умирали 17 человек. Ежедневно страшная цифра достигала 25 тысяч жертв.
  • Самая страшная была ситуация на территории таких областей: Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Киевская, Житомирская.

Автор: Мар'яна Бекало