Голодомор был геноцидом украинского народа: как изменилось мнение украинцев

Все большее число стран мира признают Голодомор геноцидом украинского народа. А какого мнения сами украинцы, узнала социологическая группа "Рейтинг".

Опрос был проведен в течение 14 – 16 ноября 2023 года. Участие в нем приняли украинцы от 18 лет со всех территорий Украины, кроме временно оккупированных, а также тех, где на момент опроса не было связи. В общей сложности опросили 1000 респондентов.

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Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом

79% респондентов ответили – "однозначно да";

13% - "скорее да";

1% – "скорее нет";

3% – "однозначно нет";

4% - "затрудняюсь ответить".

Какая статистика "однозначно да" по регионам

На Западе 84% респондентов считают Голодомор геноцидом.

В Центре – 82%.

Восток – 74%

Юг – 73%.

Сколько человек погибло во время Голодомора