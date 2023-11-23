Голодомор был геноцидом украинского народа: как изменилось мнение украинцев
23 ноября 2023, 16:16Читати новину українською
Все большее число стран мира признают Голодомор геноцидом украинского народа. А какого мнения сами украинцы, узнала социологическая группа "Рейтинг".
Опрос был проведен в течение 14 – 16 ноября 2023 года. Участие в нем приняли украинцы от 18 лет со всех территорий Украины, кроме временно оккупированных, а также тех, где на момент опроса не было связи. В общей сложности опросили 1000 респондентов.
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Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом
- 79% респондентов ответили – "однозначно да";
- 13% - "скорее да";
- 1% – "скорее нет";
- 3% – "однозначно нет";
- 4% - "затрудняюсь ответить".
Какая статистика "однозначно да" по регионам
- На Западе 84% респондентов считают Голодомор геноцидом.
- В Центре – 82%.
- Восток – 74%
- Юг – 73%.
Сколько человек погибло во время Голодомора
- Голодомор – геноцид украинского народа. Тогда советская власть уничтожило 10,5 миллиона украинцев. Среди жертв – миллионы детей.
- В частности, весной 1933 года от голода, созданного искусственно, ежеминутно умирали 17 человек. Ежедневно страшная цифра достигала 25 тысяч жертв.
- Самая страшная была ситуация на территории таких областей: Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Киевская, Житомирская.