Сколько украинцев сделали дополнительную и бустерную дозу COVID-вакцины

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали более 15 миллионов человек. Тысячи из них уже получили дополнительную дозу, сотни тысяч – бустерную.

Кампания вакцинации против коронавируса началась в Украине 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране провели 30 166 832 прививки.

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Темпы вакцинации в стране

Всего по состоянию на утро 28 января в стране привито 15 278 387 человек. 15 278 385 из них получили по меньшей мере одну дозу, а вот полный курс вакцинации двумя дозами прошли 14 576 722 человека.

Между тем дополнительную дозу сделали 15 626 украинцев, а бустерную – 296 099 человек.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 712 092,

Coronavac – 4 908 553,

AstraZeneca – 1 634 245,

Moderna – 1 515 630,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Статистика вакцинации за последние сутки

Вчера, 27 января, против коронавируса вакцинировали 81 098 человек. 28 185 из них сделали первую дозу, 27 228 – вторую, 705 – дополнительную, а еще 24 980 – бустерную.

Прививки проводилось 971 мобильной бригадой по иммунизации, в 3 330 пунктах прививки и в 436 центрах вакцинации.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала