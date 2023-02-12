Победа украинских воинов мозолит глаза: россияне создали фейк "от Моссада" о потерях Украины

Защитники Украины сотнями ежедневно уничтожают оккупантов. И делают это настолько умело, что к утру 12 февраля количество ликвидированных захватчиков достигло около 138 тысяч личного состава. Так что и россияне решили себе подтянуть показатели привычным для них способом – фейком.

Поскольку пропагандисты не ограничены донесением правдивых данных, они решили не скупиться на количество. А чтобы выглядело "правдивее", источником информации указали израильский "Моссад".

Достойно внимания Минус 900 оккупантов и вражеский самолет: масштабные потери врага по состоянию на 12 февраля

Многотысячные "достижения" россиян

Так, прокремлевские медиа заявили, что с начала полномасштабной войны Украина якобы потеряла:

убитыми 157 тысяч воинов,

раненых 257 тысяч человек.

В публикации указано совсем некорректное соотношение погибших и раненых – 157 тысяч против 257 тысяч. То есть соотношение в районе 1 к 1,6. Хотя по военным канонам, прошедшим печальную проверку в многочисленных конфликтах, классический коэффициент раненых к погибшим должен быть 1 к 3, или к 4,

– обратили внимание в проекте "Без брехні".

Дофантазировали в России и потери личного состава стран-членов НАТО. По их данным, в Украине якобы погибли уже почти 3 тысячи военнослужащих.

"Моссад" также якобы заявил, что сама страна-террорист почти за год активных боевых действий потеряла лишь 18 480 захватчиков.

Откуда информация и почему она лживая

Чтобы информация не выглядела высосанной из пальца, российские так называемые СМИ сослались на турецкое издание Hurseda Haber. А оно якобы информацию получило от "Моссада".

"Моссад" – это национальная разведка Израиля, которую также называют "политической разведкой". Она одна из трех основных спецслужб государства.

Однако журналисты фактчекингового проекта "Без брехні" проверили такую информацию и развеяли фантазии страны-оккупанта. Они отметили, что "Моссад" не считает потерянных противников на войне, где израильтяне даже не воюют. Более того, в разведке Израиля за время полномасштабной войны не делали никаких заявлений по поводу потерь воюющих сторон в Украине.

Также в проекте обратили внимание на то, что информация о боевых потерях ВСУ засекречена и не обнародуется. А если бы она просочилась, то вряд ли второстепенное турецкое издание стало бы первым, кто получило такую информацию.

Интересна и информация о турецком издании Hurseda Haber. Выяснилось, что оно относится к категории "желтой прессы", к тому же не первого сорта. Более того, имеет антизападную позицию и поддерживает Россию в войне против Украины.

"Читателю из Нижнего Тагила или Саратова вряд ли придет в голову проверить через гугл-поисковик, что же это за такое издание Hurseda Haber", – подчеркнули в проекте.