Оскільки пропагандисти не обмежені донесенням правдивих даних, вони вирішили не скупитися на кількість. А щоб виглядало "правдивіше", джерелом інформації вказали ізраїльський "Моссад".

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Так, прокремлівські медіа заявили, що з початку повномасштабної війни Україна буцімто втратила:

вбитими 157 тисяч воїнів,

пораненими 257 тисяч осіб.

У публікації вказане зовсім некоректне співвідношення загиблих і поранених – 157 тисяч проти 257 тисяч. Тобто співвідношення в районі 1 до 1,6. Хоча за військовими канонами, що пройшли сумну перевірку у чисельних конфліктах, класичний коефіцієнт поранених до загиблих має бути 1 до 3, або до 4,

– звернули увагу у проєкті "Без брехні".

Дофантазували на Росії й втрати особового складу країн-членів НАТО. За їхніми даними в Україні буцімто загинули уже майже 3 тисячі військовослужбовців.

Натомість "Моссад" буцімто заявив, що сама країна-терористка майже за рік активних бойових дій втратила лише 18 480 загарбників.

Звідки інформація та чому вона брехлива

Щоб інформація не виглядала взятою з пальця, російські так звані ЗМІ послалися на турецьке видання Hurseda Haber. А воно буцімто інформацію отримало від "Моссаду".

Зверніть увагу! "Моссад" – це національна розвідка Ізраїлю, яку також називають "політичною розвідкою". Вона є однією з трьох основних спецслужб держави.

Однак журналісти фактчекінгового проєкту "Без брехні" перевірили таку інформацію та розвіяли фантазії країни-окупантки. Вони зазначили, що "Моссад" не рахує втрачених противників на війні, де ізраїльтяни навіть не воюють. Ба більше, у розвідці Ізраїлю за час повномасштабної війни не робили жодних заяв щодо втрат воюючих сторін в Україні.

Також в проєкті звернули увагу на те, що інформація про бойові втрати ЗСУ є засекреченою та не оприлюднюється. А якщо вона б і просочилася, то навряд другорядне турецьке видання стало би першим, хто отримав таку інформацію.

Цікавою є й інформація щодо турецького видання Hurseda Haber. З'ясувалося, що воно належить до категорії "жовтої преси", до того ж не першого гатунку. Ба більше, має антизахідну позицію та підтримує Росію у війні проти України.

"Читачу з Нижнього Тагілу чи Саратова навряд спаде на думку перевірити через гугл-пошуковик, що ж це за таке видання Hurseda Haber", – наголосили в проєкті.