Сколько нужно комплексов NASAMS, чтобы закрыть небо над Украиной: ответ эксперта

Для того чтобы полностью закрыть небо, Украине нужно очень много комплексов NASAMS. Только для одного города миллионника требуется 3-4 батареи NASAMS.

В своем эфире военный эксперт Сергей Жданов рассказал, что Украине нужны сотни комплексов NASAMS. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Украина получит новые HIMARS и беспилотники: Пентагон объявил пакет помощи на 1,1 миллиарда

Радиус действия NASAMS

Жданов объяснил, что максимальное расстояние между NASAMS для эффективной защиты может составлять около 160 километров.

Основная тактическая единица ЗРК NASAMS – батарея. В ее состав входят три огневых взвода объединенных в информационную сеть таким образом, что каждая из трех РЛС способна заменить все остальные.

По словам Жданова, одна такая батарея имеет радиус поражения в 40 километров. Зато две пусковые установки имеют радиус поражения 80 км, три – 160 км.

Радиус поражения – 40 километров, а высота поражения – 25 километров. Одна батарея, состоящая из 6 пусковых установок, расставляется попарно, то есть по 2 штуки. 3 позиции занимает батарея. Считайте, что расстояние между позициями может быть около 160 километров,

– объясняет Жданов.

Расстояние между батареями NASAMS не должно превышать 160 километров. Эксперт подчеркнул, что это предел. Конечно, для более эффективной защиты их желательно ставить еще ближе.

Как посчитать, сколько нужно батарей

Если областных центров 24, нужно 24 батареи. Однако на город-миллионник, такой как Харьков, Днепр или Киев, нужно 3 – 4 батареи.

Разделите (километраж – 24 канал) на 160 – вы получите количество пусковых установок, разделите еще на 3 – вы получите количество батарей, которые нужны, чтобы закрыть небо,

– объяснил эксперт.

Сергей Жданов заметил, что мы самая большая страна Европы, поэтому не удивительно, что NASAMS нам нужно очень много. Однако можно попытаться значительно снизить нагрузку, закрыв небо по линии фронта или на границах с Россией или Белоруссией.

Жданов рассказал, сколько NASAMS нужно Украине: смотрите видео