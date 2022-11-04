Сколько в Украине внутренне перемещенных людей: Верещук назвала реальную цифру

С началом полномасштабного вторжения несколько миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои населенные пункты. С приближением зимы очень важно, чтобы эвакуировались жители деоккупированных территорий.

Об этом 24 каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, враг продолжает терроризировать Украину накануне зимы. Вызовы будут серьезными, но все к этому готовятся. Сейчас нет огромного количества желающих, которые хотели бы уехать из Украины.

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Сколько в Украине сейчас внутриперемещенных лиц

Как рассказала Верещук, с начала полномасштабного вторжения в другие города Украины переехали несколько миллионов человек.

Если говорим о внутриперемещенных лицах, то у нас на территории Украины учтено 4,8 миллиона внутриперемещенных лиц. Однако их количество близко к 7 миллионам,

– рассказала Верещук.

Сейчас российские оккупанты сосредоточились на уничтожении энергетической инфраструктуры, чтобы нанести как можно больший ущерб экономике и всем украинцам. Однако международные организации и партнеры пообещали, что они "плечем к плечу" помогут Украине хорошо пройти зиму.

Сейчас особенно сложная ситуация на деоккупированных территориях. Там активно готовятся к зиме: обустраивают стационарные и мобильные пункты обогрева. Также соответствующее оборудование завезут и к вокзалам, а международные партнеры передают генераторы, пищевые продукты и все необходимое, чтобы нормально прожить зиму.

Однако Верещук призывает жителей деоккупированных территорий эвакуироваться. Там будет тяжело зимой.

Завозим вместе с международными партнерами все, что нужно. Но этого недостаточно. Люди остаются в труднодоступных местах. Мы просим их эвакуироваться. Призыв действителен. Знаю, как тяжело будет пережить зиму, к примеру, в Волчанске,

– подчеркнула Верещук.

Сколько в Украине внутриперемещенных лиц – рассказала Верещук: смотрите видео

Напомним, с начала полномасштабного вторжения, которое произошло 24 февраля, Украину покинуло около 9,3 миллиона украинцев. По состоянию на конец октября вернулись уже 7,4 миллиона человек. Однако за границей до сих пор находится 2,1 миллиона украинцев.

Ирина Верещук призвала их пока не возвращаться в Украину на время зимы. Россия продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру. Если все вернутся, сеть может не выдержать.