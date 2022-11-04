Про це 24 каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, ворог продовжує тероризувати Україну напередодні зими. Виклики будуть серйозними, але усі до цього готуються. Зараз немає величезної кількості охочих, які хотіли б виїхати з України.

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Скільки в Україні зараз внутрішньопереміщених осіб

Як розповіла Верещук, з початку повномасштабного вторгнення в інші міста Україні переїхали кілька мільйонів людей.

Якщо говоримо про внутрішньопереміщених осіб, то в нас на території України обліковано 4,8 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Однак їхня кількість є близькою до 7 мільйонів,

– розповіла Верещук.

Зараз російські окупанти зосередилися на знищенні енергетичної інфраструктури, щоб завдати якомога більшої шкоди економіці та усім українцям. Однак міжнародні організації та партнери пообіцяли, що вони "плече в плече" допоможуть Україні добре пройти зиму.

Зараз особливо складна ситуація на деокупованих територіях. Там активно готуються до зими: облаштовують стаціонарні та мобільні пункти обігріву. Також відповідне обладнання завезуть і до вокзалів, а міжнародні партнери передають генератори, харчові продукти та все необхідне, щоб нормально прожити зиму.

Однак Верещук закликає мешканців деокупованих територій евакуюватися. Там буде важко взимку.

Завозимо разом з міжнародними партнерами все, що необхідно. Але цього недостатньо. Люди залишаються у важкодоступних місцях. Ми просимо їх евакуюватися. Заклик дійсний. Знаю, як важко буде пережити зиму, до прикладу, у Вовчанську,

– наголосила Верещук.

Скільки в Україні внутрішньопереміщених осіб – розповіла Верещук: дивіться відео

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення, яке сталося 24 лютого, Україну покинуло близько 9,3 мільйона українців. Станом на кінець жовтня повернулися вже 7,4 мільйона людей. Однак за кордоном досі перебуває 2,1 мільйона українців.

Ірина Верещук закликала їх поки не повертатися до України на час зими. Росія продовжує знищувати енергетичну інфраструктуру. Якщо усі повернуться, то мережа може не витримати.