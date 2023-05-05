Об этом 24 Каналу рассказал руководитель военного направления "Фонда Сергея Притулы" Роман Синицын. Он сказал, сколько дронов еженедельно теряется на горячих направлениях.

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Синицын рассказал, что продолжительность жизни дрона зависит от многих факторов: от обученности пилотов, отрезка фронта, средств радиоэлектронной борьбы противника и т.д.

Сколько дронов тратится

Дроны действительно спасают жизнь украинским защитникам. Ведь лучше поднять дрон в небо и обнаружить врага, чем отправить группу разведки, которая может попасть в засаду, подорваться на минах, растяжках и тому подобное, заметил Синицын.

Чисто для примера на полосе ответственности одной механизированной бригады, это 10, 15, 20 километров фронта, на Донецком направлении может теряться до 20, 30 дронов Mavic в неделю. По сути это расходящийся материал, который спасает жизнь и помогает уничтожать оккупантов,

– прокомментировал говорящий.

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