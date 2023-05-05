Про це 24 Каналу розповів керівник військового напряму "Фонду Сергія Притули" Роман Сініцин. Він сказав, скільки дронів щотижня втрачається на гарячих напрямках.

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Сініцин розповів, що тривалість життя дрона залежить від багатьох факторів: від навченості пілотів, відрізка фронту, від засобів радіоелектронної боротьби противника тощо.

Скільки дронів витрачається

Дрони справді рятують життя українським захисникам. Адже краще підняти дрон в небо і виявити ворога, ніж відправити групу розвідки, яка може потрапити в засаду, підірватися на мінах, розтяжках тощо, зауважив Сініцин.

Суто для прикладу на смузі відповідальності однієї механізованої бригади, це 10, 15, 20 кілометрів фронту, на Донецькому напрямку може втрачатися до 20, 30 дронів Mavic за тиждень. По суті це розхідний матеріал, який рятує життя і допомагає знищувати окупантів,

– прокоментував мовець.

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