Существенный рост: в Польше озвучили количество украинцев 18 –22 лет, которые пересекли границу
В сентябре 2025 года польские пограничники зафиксировали более десятикратный рост количества украинцев в возрасте 18 –22 лет, которые пересекли границу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
Сколько украинцев на самом деле выехали в Польшу?
По данным пограничной службы Польши, в период с 28 августа по 28 сентября 2025 года в страну въехало более 56 тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет.
Между тем из Польши выехало более 19,2 тысячи человек этой возрастной категории.
Как следствие, по состоянию на конец сентября количество юношей, которые пересекли границу в направлении Польши, выросло более чем в десять раз по сравнению с предыдущим месяцем, а количество выездов выросло более чем в три с половиной раза.
Важно! Ранее представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии 24 Канала отмечал, что сейчас украинские пограничники не ведут статистический учет по возрастным категориям.
Как изменились правила пересечения границы?
Кабинет Министров Украины 26 августа разрешил выезд за границу ребятам 18 – 22 лет, а также депутатам местных советов. Однако это не касается граждан, которые занимают государственные должности и могут выехать только с целью служебных командировок.
Владимир Зеленский объяснил, что если бы такое решение не приняли, то в школах фактически не осталось бы ребят, потому что родители вывозили бы детей из страны еще до 18 лет.
Зато бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина столкнется с демографическими проблемами. Из-за возможного отсутствия мужчин трудоспособного возраста, стоит будет открывать страну для привлечения иностранцев.