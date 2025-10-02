В сентябре 2025 года польские пограничники зафиксировали более десятикратный рост количества украинцев в возрасте 18 –22 лет, которые пересекли границу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Сколько украинцев на самом деле выехали в Польшу?

По данным пограничной службы Польши, в период с 28 августа по 28 сентября 2025 года в страну въехало более 56 тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет.

Между тем из Польши выехало более 19,2 тысячи человек этой возрастной категории.

Как следствие, по состоянию на конец сентября количество юношей, которые пересекли границу в направлении Польши, выросло более чем в десять раз по сравнению с предыдущим месяцем, а количество выездов выросло более чем в три с половиной раза.

Важно! Ранее представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии 24 Канала отмечал, что сейчас украинские пограничники не ведут статистический учет по возрастным категориям.

Как изменились правила пересечения границы?