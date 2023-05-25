В Бахмуте погибло в разы больше вагнеровцев, чем заявил Пригожин, – ISW

Главарь ЧВК "Вагнера" дал большое интервью российскому политтехнологу Константину Долгову, которое наделало много шума в российском инфопространстве. Главная тема дискуссий – потери вагнеровцев в Украине.

Аналитики Института изучения войны считают, что дискуссии по поводу сообщений о потерях россиян в Бахмуте насытили провоенное информационное пространство и заглушили даже малейшие успехи окупантов. Собственно, российское общество снова доказывает, что ему совершенно плевать на своих солдат.

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Что о потерях говорит сам Пригожин

Евгений Пригожин заявил, что его террористическая организация потеряла в Бахмуте 10 тысяч новобранцев и 10 тысяч штатных профессиональных бойцов.

Бывший главарь боевиков на Донбассе Игорь Гиркин прокомментировал огромный масштаб зарегистрированных потерь и предположил, что фактические потери вагнеровцев могут быть более чем в 1,5 раза больше.

По его словам, из 50 тысяч новобранцев, которых ЧВК "Вагнера" приняла из тюрем, 10 тысяч погибли в боевых действиях, а 26 тысяч получили помилование и вернулись в Россию. Таким образом остались 14 тысяч вагнеровцев, якобы пропавших без вести.

Гиркин предположил, что значительная часть из этих 14 тысяч также могла быть убита во время боя, и утверждал, что ЧВК, вероятно, потерял более 40 тысяч человек в Бахмуте.

Кроме того, российский политик Виктор Алкснис добавил, что советская армия за девять лет в Афганистане потеряла гораздо меньше солдат (15 тысяч человек).

Важность Бахмута для россиян "сдулась"

Общая реакция российского информационного пространства на "захват" Бахмута сосредоточилась разве что на количестве потерь личного состава и ресурсов в целом.

Утверждения Пригожина о потерях Вагнера в Бахмуте так же стали яркой точкой напряжения в информационном пространстве и стали определять доминирующий дискурс по всей кампании России в Бахмуте. Направив разговор на заявленные потери Вагнера, Пригожин в значительной степени сумел еще больше лишить российское МО возможности заявить об информационной победе над Бахмутом и, вероятно, будет продолжать определять и вести разговоры по поводу Бахмута в будущем, но ценой освещения огромных потерь.

– пишут аналитики.

Пригожин заявил, что российское военное руководство пока не достигло основных целей войны в Украине. По его словам, в этом виноваты министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимом, ведь "они являются главной проблемой в министерстве обороны России и блокируют поставки оружия вагнеровцам".