Россия не пускает Красный Крест к лагерям с военнопленными. Тем самым оккупанты систематически нарушают Женевскую конвенцию. Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.

Кстати говоря Наконец-то дома: из российского плена вернули защитников Змеиного

Что известно о пропавших

Вербицкая отметила, что произошло с пропавшими без вести украинцами. Они также могут быть российскими военнопленными. Кроме того, их могли насильственно вывезти из оккупированных Россией территорий или даже убить.

В Офисе Президента понимают, что такая неопределенность особенно тяжела для родственников.

Обмены пленными: последние новости

14 декабря во время обмена пленными России передали священника УПЦ МП. Вместо этого вернули гражданина США, похищенного на Херсонщине.

В тот день из плена освободили 64 военнослужащих ВСУ, которые воевали в Донецком и Луганском направлениях. В частности, бойцы защищали от российских оккупантов Бахмут.

Предыдущий Обмен пленными состоялся 6 декабря. Тогда домой вернулись еще 60 защитников. Речь идет о представителях ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ. Уволили 58 мужчин и 2 женщины. Среди них было 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

У Зеленского ранее отмечали, что помнят о каждом пленнике. Работа по их освобождению идет постоянно, но об этом могут не объявлять.