Росія не пускає Червоний Хрест до таборів з військовополоненими. Цим самим окупанти систематично порушують Женевську конвенцію. Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

До речі Нарешті вдома: з російського полону повернули захисників Зміїного

Що відомо про зниклих

Вербицька зазначила, що сталося зі зниклими безвісти українцями. Вони також можуть російськими військовополоненими. Крім того, їх могли насильно вивезти з окупованих Росією територій або навіть вбити.

В Офісі Президента розуміють, що така невизначеність є особливо важкою для родичів.

Обміни полоненими: останні новини

14 грудня під час обміну полоненими Росії передали священника УПЦ МП. Натомість повернули громадянина США, викраденого на Херсонщині.

Того з дня з полону звільнили 64 військовослужбовців ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, бійці обороняли від російських окупантів Бахмут.

Попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. Тоді додому повернулися ще 60 захисників. Мовиться про представників ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Звільнили 58 чоловіків і 2 жінки. Серед них було 15 офіцерів і 45 рядових і сержантів.

У Зеленського раніше наголошували, що пам'ятають про кожного полоненого. Робота з їх визволення йде постійно, але про це можуть не оголошувати.