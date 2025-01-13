Из них согласование получили уже 600 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Какие условия возвращения из СОЧ

Более половины воинов, которые изъявили желание служить дальше, уже возвращаются или вернулись в армию – именно в ту часть, которую они выбрали.

По упрощенной процедуре возвращения существует только три формальных условия – вернуться из СОЧ первый раз, успеть за 24 часа прибыть в определенное место и предоставить точные данные. Остальное во внимание не принимается.

По словам Черногоренко, в ситуациях, когда рапорт не согласовывался через Армия+, всегда указывают четкую причину. Это возможно только в двух случаях:

если военный не успел прибыть в отделение ВСП за 24 часа по определенному регламенту;

если военный указал недостоверные данные в рапорте (к слову, рапорт можно переподать).

Напомним, теперь военные могут вернуться из СОЧ без уголовной ответственности до 1 марта 2025 года. Предыдущий срок истекал 1 января 2025 года. Военнослужащие, что воспользуются этой возможностью, будут восстановлены на службе со всеми льготами и социальными гарантиями.

К слову, по данным ГБР, в армию вернулось более 7 тысяч военных, которые впервые самовольно оставили части. Из них 4396 человек уже официально восстановлены на службе, по другим продолжается процесс восстановления и закрытия уголовных дел.