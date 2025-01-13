З них погодження отримали вже 600 осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко в етері телемарафону.

Дивіться також Не виходять за межі повноважень: Сухопутні війська пояснили, чому дехто робить з ТЦК "демона"

Які умови повернення зі СЗЧ

Більше ніж половина воїнів, які виявили бажання служити далі, уже повертаються або повернулися до війська – саме в ту частину, яку вони обрали.

За спрощеною процедурою повернення існує лише три формальні умови – повернутися зі СЗЧ перший раз, устигнути за 24 години прибути довизначеного місця й надати точні дані. Решта до уваги не береться.

За словами Черногоренко, у ситуаціях, коли рапорт не погоджувався через Армія+, завжди вказують чітку причину. Це можливо лише у двох випадках:

якщо військовий не встиг прибути до відділення ВСП за 24 години за визначеним регламентом;

якщо військовий вказав неправдиві дані в рапорті (до слова, рапорт можна переподати).

Нагадаємо, тепер військові можуть повернутися зі СЗЧ без кримінальної відповідальності до 1 березня 2025 року. Попередній термін спливав 1 січня 2025 року. Військовослужбовці, що скористаються цією можливістю, будуть поновлені на службі з усіма пільгами та соціальними гарантіями.

До слова, за даними ДБР, до війська повернулося понад 7 тисяч військових, які вперше самовільно залишили частини. З них 4396 осіб уже офіційно поновлені на службі, щодо інших триває процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.