Российские войска с начала 2024 года потеряли на фронте более 420 тысяч солдат, – ISW

Российские войска потеряли более 420 тысяч человек на войне против Украины в 2024 году. При этом оккупантам удалось захватить 4168 квадратных километров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Отмечается, что территории, которые удалось оккупировать россиянам, в основном состоят из полей и небольших населенных пунктов.

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Какие потери российской армии на фронте

В ISW сообщили, что наибольшее продвижение россиян состоялось с сентября по ноябрь 2024 года – именно тогда оккупанты получили 56,5% всех территориальных достижений. Во время этого наступления Россия потеряла 125 800 военных.

Однако в декабре 2024 года продвижение российских войск замедлилось. По данным Института изучения войны, в декабре россияне получили 593 квадратных километров, а количество ежедневных потерь оккупантов оставалось высоким.

Российское военное командование, вероятно, допустило рекордный уровень потерь личного состава с сентября по ноябрь 2024 года, чтобы способствовать большим территориальным завоеваниям, но остается непонятным, будет ли российское военное командование готово нести такие потери, если темпы продвижения российских войск будут продолжать снижаться,

– говорится в отчете ISW.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 24 декабря заявил, что в 2024 году 440 000 новобранцев подписали контракты на военную службу с министерством обороны. По словам ISW, таким образом российские власти пытаются компенсировать высокие потери на фронте.