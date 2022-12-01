Урсула фон дер Ляйен ошиблась: в ОПУ назвали настоящие потери Украины

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об огромных потерях на войне наделало изрядную шумиху. Но потом в Европейской комиссии признали, что она ошиблась.

На самом деле потери Украины в войне среди военных значительно ниже, а среди гражданских – наоборот больше. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Настоящие потери Украины

Собеседник подчеркнул, что Урсула фон дер Ляйен ошиблась. Именно поэтому Еврокомиссия потом убрала из видео выступления этот фрагмент и начала объяснять ошибку.

У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, которые говорит Верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 до 12,5 – 15 тысяч погибших. То есть, мы открыто говорим о количестве погибших,

– заявил Михаил Подоляк.

Он также отметил, что в Украине нет хаотичной мобилизации, как говорит Россия. В то же время советник главы ОПУ подчеркнул, что больше потерь в украинском войске из-за ранений.

"Мы свои цифры всегда озвучиваем. Господин Никифоров об этом сказал, что это очень чувствительная тема, надо осторожно относиться. Но мы четко понимаем, сколько у нас есть погибших, сколько раненых. И мы над этим работаем с точки зрения социальной реабилитации семей и так далее" – заверил советник Ермака.

Подоляк назвал настоящие потери Украины на войне: смотрите видео

Потери среди гражданских значительно больше

Кроме того, Михаил Подоляк отметил, что потери среди гражданского населения значительно больше, чем 20 тысяч, как об этом сказала Урсула фон дер Ляйен.

Мы об этом всегда говорим, что Россия воюет не с военными. Там она проигрывает войну очевидно. Россия воюет с гражданским населением, особенно на оккупированных территориях,

– акцентирует советник главы ОПУ.

Он вспомнил, что после освобождения территорий, там находят много пыточных, массовых захоронений. Более того, Подоляк убежден, что Россия смогла мобилизовать так много людей, поскольку позволила им убивать и насиловать – это их "бонус" за участие в войне.

Еврокомиссия о потерях Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что Украина потеряла 100 тысяч своих военных погибшими. Она акцентировала именно на том, что говорится об убитых военных.

Также она заявила, что с войны погибли до 20 тысяч гражданских украинцев. Впоследствии этот фрагмент удалили из видео выступления. В Еврокомиссии объяснили, что президент ошиблась.

Военные и эксперты указали, что при таком количестве погибших общая численность потерь Украины с ранеными, пленными, пропавшими без вести составляла бы уже полмиллиона человек. То есть это невозможно, ведь Украина фактически осталась бы без армии.